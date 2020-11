Gifhorner Polizei kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

Die Gifhorner Polizei setzt zusätzliche Beamte in Streifenwagen ein, um die Einhaltung der verschärften Corona-Regeln im Landkreis zu kontrollieren. Darauf wies am Montag Thomas Bodendiek, Leiter der Polizeiinspektion, hin. Zusammen mit Christin Bartels, Leiterin des zentralen Kriminaldienstes, und Christian Bartels, Leiter Einsatz, informierte Bodendiek über Einzelheiten.

Wer bewusst gegen Regeln verstößt, muss mit Bußgeldverfahren rechnen

„Die Polizei wird die verschärften Corona-Regeln überwachen – allerdings mit viel Fingerspitzengefühl“, stellte Bodendiek klar. Niemand könne verlangen, dass er vor dem Einkauf in der Fußgängerzone zunächst warte, bis das Landesgesundheitsamt am Vormittag die Inzidenzahlen aktualisiert, um dann gegebenenfalls der Maskenpflicht nachzukommen. Sollte die 7-Tage-Inzidenz über 50 liegen gilt in der Fußgängerzone und auf den Parkplätzen im Umfeld eine Maskenpflicht, bei einer Inzidenz ab 35 wird dringend dazu geraten. „Wenn wir dann eine ältere Dame mal ohne Maske antreffen, werden wir sie freundlich bitten, sie aufzusetzen“, so Bodendiek.

Wenn jedoch bewusst jemand gegen die Regeln verstoße oder auch trotz deutlicher Aufforderung der Pflicht nicht nachkomme – ob es der erforderliche Abstand ist oder das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes – „werden wir in unserer ureigenen Art den Verstoß ahnden“. Das heißt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein Bußgeld. Das allerdings wird nicht direkt gezahlt, sondern erst nach Aufforderung durch das Ordnungsamt des Landkreises.

Polizei kontrolliert auch private Feiern

Auch Hinweisen auf private Feiern geht die Polizei nach. „Wir müssen einen konkreten Anlass haben“, erläuterte Polizeipressesprecher Thomas Reuter. Es sei also nicht so, dass die Polizei von Haus zu Haus gehe. Gleichwohl, wenn tatsächlich Gefahr im Verzug ist, bleibt es gegebenenfalls auch nicht nur beim Klingeln.

Und Gefahr kann auch Ansteckungsrisiko sein: Am Montagmorgen lag die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn bei 43,6, eine leichte Steigerung von +1,1 im Vergleich zum Vortag. Am Abend meldete der Landkreis weitere 21 Neuinfizierte. Derzeit aktiv erkrankt sind jetzt 164 Menschen. 313 sind genesen, die Gesamtzahl der Coronaerkrankungen beträgt 484. Für die Bewohner des Pastor-Bammel-Hauses wurde die Quarantäne bis 12. November verlängert. Dort wurden weitere sechs Menschen positiv getestet.

Bisher noch kein Corona-Fall bei der Gifhorner Polizei

„Ja, das sind keine leichten Zeiten, auch für die Polizei hat sich einiges verändert“, so Bodendiek. In der Polizei-Inspektion habe es bisher noch keinen Corona-Fall gegeben. „Toi, toi, toi“, so der Polizeichef in Gifhorn. Aber sollte es doch passieren, gebe es Notfallpläne. Ein Rund-um-die-Uhr-Dienst ist gewährleistet.