Leiferder Artenschutzzentrum nimmt Anakondas aus Peine auf

„Ich weiß nicht, was Leute sich dabei denken“, ist Bärbel Rogoschik entsetzt. Denn zu den neuesten Gästen des Artenschutzzentrums gehören zwei riesige Anakondas. Die schrecken die Diplom-Biologin natürlich nicht, sondern vielmehr die Tatsache, dass die beiden Schlangen von einem Mann aus dem Landkreis Peine in einer Mietwohnung illegal gehalten wurden. Die beiden Anakondas und mehrere weitere Schlangen wurden jetzt beschlagnahmt und in Leiferde untergebracht.

Obwohl die Tierart eng an Wasser gebunden ist und normalerweise größere Gewässer aller Art bewohnt, seien die beiden Riesenschlangen laut Bärbel Rogoschik „komplett trocken gehalten worden, unglaublich. Sie sind teilweise dick wie ein Oberschenkel und noch nicht ausgewachsen. Zu allem Überfluss sind es auch noch Weibchen, die noch größer als die Männchen werden“. Zwar hat das Artenschutzzentrum einen neuen Terrarium-Raum, der ist jedoch nicht für Riesenschlangen ausgelegt. Bis zu neun Meter können diese lang werden und erhalten im Zeitraum von ein bis zwei Wochen ein Meerschweinchen zum Fressen. „Die kaufen wir tiefgekühlt ein“, erklärt die Nabu-Geschäftsführerin. Ob sie die beiden Phytons überhaupt wieder los wird, steht in den Sternen: „Ich werde persönlich alle erdenklichen Zoos oder Tierparks anrufen, ob sie die Tiere übernehmen können. Die Corona-Pandemie macht dieses Unterfangen natürlich nicht einfacher, denn wie auch unser Artenschutzzentrum sind viel in Frage kommenden Abnehmer auch vom Lockdown betroffen.“ Eines sei indes sicher: „Der Typ, der die Schlangen gehalten hat, bekommt sie nicht wieder. Es wird wohl leider für immer rätselhaft bleiben, wo er die Tiere her hatte. An Privatleute jedenfalls gehen sie nicht, sie benötigen einen großen Raum mit Feuchtanlage, das können nur Zoos oder Wildparks leisten. Die sind allerdings nicht wild drauf und ich befürchte, die beiden Anakondas werden wir noch die nächsten paar Jahre behalten müssen.“ Für das nächste Jahr hofft die Artenschützerin innig, dass die Corona-Pandemie so weit in den Griff bekommen wird, um im April zumindest das beliebte Storchenfest feiern zu können. Mit der erneuten Schließung fallen nämlich wieder Einnahmen aus. Auch wenn das Artenschutzzentrum bislang relativ glimpflich davongekommen sei, stünden demnächst Reparaturen und Investitionen an. „Bis jetzt geht es, da wir sehr sparsam waren und nichts Neues angefangen haben, irgendwann können wir die Dinge aber nicht mehr aufschieben“, erklärt Bärbel Rogoschik. Trotz Corona-Schließung könne sie sich über Arbeitsmangel nicht beklagen, auch weil die schon im vergangenen Jahr sehr hohe Zahl der im Artenschutzzentrum zu versorgenden Tiere 2020 nochmals übertroffen werde. Dennoch nimmt das Artenschutzzentrums nach wie vor auf und ist für Notfälle von 8.30 bis 17 Uhr geöffnet.