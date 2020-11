Angeordnete: Abriss des Behördenhauses Gifhorn keine Option

Die Gifhorner Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs und Tobias Heilmann (SPD) wollen mit Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) über die Nachnutzung des landeseigenen Behördenhauses im Gifhorner Schlossgarten sprechen. Raulfs und Heilmann waren durch den Rundschau.-Bericht aufgeschreckt, wonach das Ministerium einen Abriss des Altbaus erwägt, weil es spätestens nach dem absehbaren Auszug des Katasteramts leer stehen wird und es an Nachnutzung fehlt.

„Eine Einigung auf Übernahme durch den Landkreis scheint leider gescheitert zu sein“, beziehen sich die Abgeordneten auf die Mitteilung von Landrat Andreas Ebel. Die Abriss-Option wollen die Sozialdemokraten nicht hinnehmen: „Das ist ein Vorschlag, den wir mit Blick auf einen Mangel an Büroflächen anderen Ortes, insbesondere in der Landeshauptstadt, mit Überraschung aufgenommen haben. Eine Nutzfläche von über 2.400 Quadratmetern, eine gute Verkehrsverbindung und die unmittelbare Nähe zum industriellen Mittelpunkt des Landes sprechen klar für eine Nachnutzung. Fernab von überfüllten Metropolen haben wir die Chance, Raum für Start-Ups, Freelancer und junge Unternehmen zu gestalten“, empfehlen sie.

Ziel ist Nachnutzung mit Vorbildcharakter – die Nähe zum Autostandort hilft

Im Herzen des wichtigsten Automobilstandortes der Bundesrepublik sprudele es nur so vor Kreativität und Ideen. In einem der größten Transformationsprozesse in der Geschichte der Republik gelte das mehr als je zuvor. In Gifhorn wolle man mit dem Ressortchef und „kreativen Köpfen und wichtigen Entscheidern ins Gespräch kommen, um die beste Lösung zu entwickeln“. Ziel müsse es sein, einen Abriss zu umgehen und eine Nachnutzung mit Vorbildcharakter zu ermöglichen.