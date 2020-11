Es gibt noch echte Kollegialität im Mittelstand. Der Brancheninformationsdienst Markt intern das Gifhorner Familienunternehmen Weber Küchen mit dem Fairplay-Preis ausgezeichnet. Eine Urkunde ging auch an die geschäftsführende Gesellschafterin des westfälischen Küchenherstellers Ballerina, Heidrun Brinkmeyer.

Verdient hat sich Weber die Auszeichnung nach Auffassung der Jury aus Wirtschaftsfachleuten und Wissenschaftlern sowie des ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse als Schirmherrn durch ein Online-Seminar zu Beginn der Corona-Schließzeit im März. Seinerzeit schulte Juniorchef Jonathan Weber mehr als hundert mittelständische Küchenfachhändler, wie sie Kunden online bis zum Kaufvertrag beraten und begleiten können. Nach vier Tagen waren sie fit, der Verkauf ging trotz geschlossener Läden weiter, nicht selten mit dem Trend zu besonders hochwertigen Küchen.

Die Online-Strategie ist eine hauseigene Lösung, im Kundeneinsatz bewährt

Woher Weber das Know-how hat, schilderte Inhaber Friedrich Weber, Jonathans Vater, bei der Feierstunde. Der Junior wollte als christlicher Missionar nach Spanien gehen, aber zugleich weiter im Betrieb arbeiten. Das dafür intern entwickelte Online-Beratungsangebot kam bei Kunden von Beginn an bestens an, speziell bei VW-Auslandsheimkehrern, die sich noch an ihren internationalen Standorten wie China, Mexiko oder im Silicon Valley für ihr neues Zuhause in Gifhorn beraten ließen.

Webers Erfolg: 40 Prozent des Umsatzes macht das vor elf Jahren gegründete Geschäft inzwischen online.