Gifhorner IAV heizt E-Autos kuscheliger und sparsamer

Mit einem neuen Heizkonzept erhöhen der Gifhorner Entwicklungsdienstleister IAV und der Folienspezialist Louisenthal Wärmekomfort und Reichweite von Elektroautos. Der Clou: Flexibel anpassbare Heizfolien schmiegen sich an Innenraumelemente wie Mittelkonsole, Fußraumauskleidung, Türtafel oder Dachhimmel und strahlen Wärme ab – „wie ein Rotlicht oder ein Lagerfeuer“, erklärt IAV-Sprecher Kevin Schrein.

Das ist nicht nur kuschelig, sondern auch sehr effizient. Im Vergleich zu der üblichen Warmluftheizung, die die Abwärme von Verbrennermotoren ins Auto bläst, sinkt die benötigte Heizenergie in E-Autos um bis zu 20 Prozent. Weil das die Batterie entlastet, erhöht sich die Reichweite im Idealfall um bis zu sechs Prozent.

Mit Heizung, Klima und Radio ist die Fahrzeugbatterie schnell geleert

Wer weiß, wie Fahrer der ersten Generation von Elektroautos frierend und mit abgeschaltetem Radio um die letzten Kilometer bis zur nächsten Ladestation ringen, erkennt die Vorteile der neuen Technik. Das Prinzip ist grundsätzlich von Sitzheizung oder Lenkradheizung bekannt: Warme Flächen fühlen sich viel behaglicher an. IAV und Louisenthal haben ihre Kompetenzen kombiniert, um diese Lösung in weitere Bauteile zu integrieren. Weil die Heizfolie transparent ist, lässt sie sich zudem mit Lichtelementen kombinieren.

Kern des Heizkonzeptes, das laut IAV ergänzend zur serienmäßigen Heizung eingesetzt wird, ist eine dünne, günstige und leicht zu verarbeitende Kunststofffolie. Das Material PET kennt man von Getränkeflaschen. Bei Louisenthal ist die Folie mit einem Netz feiner, fast unsichtbarer Heizdrähte durchzogen. Deswegen passt ein Vergleich mit der Heckscheibenheizung nur teilweise: Dort sind die Drähte parallel geordnet und sichtbar dick, in der Smart-Mesh-Folie sind sie ungeordnet und hauchfein.

Ein IAV-Modell zeigt, wie die neue Heizung funktioniert

IAV-Entwickler haben den Einsatz der Folie in Innenraumverkleidungen mit einer 3D-Software für Computer Fluid Dynamics (CFD) simuliert und die Funktionsweise mit einem Demonstrationsmodell an einer Türinnenverkleidung dargestellt. Das Ergebnis laut Kevin Schrein: Es klappt. „Bei niedrigen Außentemperaturen wird für Fahrer und Passagiere in kürzerer Zeit ein behagliches Innenraumklima erreicht.“

Dass es funktioniert, ist damit belegt. „Wie schnell das Konzept nun zur Serienreife kommt, hängt davon ab, wie in den kommenden Monaten die Rückmeldung von potenziellen Kunden für den Einsatz ausfällt“, erläutert Sprecher Schrein.

Neue Ansätze für Effizienz und Reichweite

Rico Baumgart, Teamleiter im Bereich Vehicle Dynamics bei IAV weiß: „Wir erleben momentan einen starken Technologieschub bei E-Fahrzeugen. Herausforderungen stellen die Steigerung der Energieeffizienz und die Erhöhung der Reichweite dar. Mit dem Heizkonzept zeigen wir, dass außer den offensichtlichen Ansätzen weitere Möglichkeiten existieren, um nennenswerte Potenziale für die Erhöhung der Reichweite zu erreichen.“