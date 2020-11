Die steigenden Infektionszahlen im Landkreis Gifhorn haben zur Folge, dass sich immer mehr Menschen in Quarantäne begeben müssen, heißt es in einem Schreiben der Landkreisverwaltung.

Um auf diese Situation zu reagieren, aktiviert der Landkreis Gifhorn seine Onlinehilfsbörse zur Nachbarschaftshilfe. „Bei uns ist keiner alleine. Es ist wichtig, die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Schon im März hat sich gezeigt, wie gut die Nachbarschaftshilfen funktionieren können und daran knüpfen wir wieder an“, betont Landrat Dr. Andreas Ebel die Notwendigkeit.

Damit das Angebot der Nachbarschaftshilfen funktioniert, können sich Bürgerinnen und Bürger online (www.gifhorn.de und dort auf der Kachel „Corona“, #gemeinsamstark) als Helfer registrieren. Sofern ein Bedarf in der nahen Umgebung aufkommt, werden sie durch die Ehrenamtskoordinatorin Stephanie Manske vermittelt. Hilfesuchende können sich ebenfalls online anmelden. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter (05371) 82 783 oder per E-Mail an stephanie.manske@gifhorn.de.