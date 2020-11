Minderjährige zu Drogenhandel gezwungen: Haftstrafe auf Bewährung

Rühen. Das Gericht stuft die Taten in Rühen und Wolfsburg als minderschwere Fälle ein, die Jahre zurückliegen. Der 35-Jährige bestätigt die Vorwürfe.

Nach reiner Aktenlage sah es für den 35-jährigen Rühener aus dem Landkreis Gifhorn finster aus, doch nach der Beweisaufnahme fiel das Urteil des Landgerichts Braunschweig dann doch milder aus. Weil er Betäubungsmittel an Minderjährige verkauft und diese gezwungen hatte, die Drogen weiter zu verticken und den Gewinn anteilig an ihn abzudrücken, wurde der Mann am Dienstag zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Drogen zwischen 2015 und 2017 an Minderjährige verkauft und sie zum Dealen gezwungen Schon während der Verhandlung hatten sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft darauf verständigt, dass unter Berücksichtigung einiger mildernder Umstände auch eine Gefängnisstrafe zwischen 18 und 24 Monaten zur Bewährung zum Tragen kommen könnte, falls der Angeklagte ein glaubhaftes Geständnis ablegt. Vor dem Hintergrund, dass es sich um geringe Mengen Betäubungsmittel zwischen zwei und fünf Gramm handelte und die Taten bereits zwischen 2015 und 2017 passierten, zeigte sich auch die Kammer offen für ein Strafmaß in diesem Zeitrahmen. In Brome und Wolfsburg vertickte ein damals 15 oder 16 Jahre alter Kunde die Ware für den Beschuldigten gewinnbringend weiter. Mit von ihm besorgten Drogen in Wolfsburg handelte auch ein weiterer Kunde, der zum Tatzeitpunkt ebenfalls keine 18 war. Der Verteidiger des 35-Jährigen erläuterte zum Hintergrund, dass der Rühener zu dem Zeitpunkt arbeitslos war und sich die N ächte vor dem Computer um die Ohren schlug. Um sich länger wach zu halten, fing er an, Amphetamine zu nehmen. Auch Marihuana konsumierte er regelmäßig. Schließlich kam er auf die Idee, Marihuana zu verkaufen und andere ebenfalls dazu zu bringen. „Ihm tut das Ganze sehr Leid, er hat den Drogen abgeschworen“, sagte der Verteidiger. Der Beschuldigte selbst ergänzte: „Ich bedauere das sehr. Ich möchte nur noch für meine Frau und Familie da sein und meiner Arbeit nachgehen, damit ich Geld habe.“ Sachverständiger: Drogenkonsum zum Wachbleiben, aber keine Abhängigkeit erkennbar Der Diplompsychologe sagte in seinem Gutachten aus, dass der gebürtige Bremer, der bei seiner Großmutter aufwuchs und eine Sonderschule besuchte, durch den Drogenkonsum nicht kognitiv beeinträchtigt oder psychisch auffällig sei. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass er abhängig sei oder Suchtdruck bestehe. Der zweite Kunde hatte zwar mehrfach für den Beschuldigten gedealt, sich in dem kurzen Zeitraum aber höchstwahrscheinlich immer von derselben Gesamtmenge bedient, die ihm der Angeklagte einmalig übergeben hatte. Deshalb fasste der Staatsanwalt diese Taten zu einer zusammen. Zusammen mit den anderen fünf Fällen forderte der Staatsanwalt für die Bestimmung eines Minderjährigen zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit der unerlaubten Abgabe von Drogen zwei Jahre Haft auf Bewährung. „Einen Minderjährigen zu schicken, ist eine riesen Sauerei!“, machte er deutlich. Der Verteidiger plädierte für „eine milde Strafe“, ihm schwebte ein Jahr vor. Angeklagter legt Geständnis ab, das ihm bei der Bewertung des Strafmaßes zugute kommt Weil der Angeklagte geständig und zu dem Zeitpunkt nicht vorbestraft war, mit Frau und Kind in stabilen Familienverhältnissen lebt, die Taten lange zurückliegen, die damals Minderjährigen kein unbescholtenes Blatt, sondern bereits Drogenkonsumenten waren und die Kammer die Taten als minderschwere Fälle einstuft, verurteilte ihn das Gericht zu einem Jahr und zehn Monaten Haft, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Ursprünglich war der Rühener auch angeklagt, weil er einen der beiden Kunden mit einem Klappmesser bedroht haben soll. Der Minderjährige soll sich zuvor geweigert haben, auch noch Amphetamine für ihn zu verticken und die Ware in den Müll geworfen haben. Als der Angeklagte 170 Euro von ihm verlangte und der Minderjährige ihm von der Entsorgung berichtete, soll er ihn daraufhin mit dem Messer und den Worten „Irgendwann ramme ich es dir den Hals“ bedroht haben. Weil die Beweislage allerdings unklar war und am Strafmaß nichts geändert hätte, ließ der Staatsanwalt diesen Tatvorwurf fallen.