Glasfaseranschlüsse für den gesamten Papenteich

„Geschafft! Die Vermarktungsphase des Anbieters Deutsche Glasfaser war erfolgreich. Die benötigten 40 Prozent wurden in allen Mitgliedsgemeinden erreicht. Damit ist nun klar, dass der Papenteich ein leistungsstarkes und vor allem zukunftssicheres Glasfasernetz erhält. Die Mitgliedsgemeinden sichern sich dadurch eine besondere Standortattraktivität für Privatpersonen und Gewerbetreibende.“ Mit dieser Pressemitteilung drückte am Dienstag die Initiative i38533 um Björn Walter, Tobias Bäustmann und Axel-Rainer Kirchner ihre Freude über künftig schnelleres Internet aus.

Auch Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn begrüßte es sehr, dass nun in allen sechs Mitgliedsgemeinden die geforderte Anschlussquote erreicht ist. In Ausführung des Beschlusses des Samtgemeinde-Ausschusses vom 3. November hat die Verwaltung für alle Liegenschaften, die nicht in den Fördergebieten der Giffinet liegen, Glasfaseranschlüsse bei der Deutschen Glasfaser beauftragt, teilt die Samtgemeinde mit. Dies betrifft neben dem Rathaus die Papenteicher Schulen und die Feuerwehren.

Die Samtgemeindebürgermeisterin rechnet mit der Realisierung der ersten Hausanschlüsse bereits im nächsten Jahr.

„Die Liegenschaften der Samtgemeinde sind nach der Umsetzung der Anschlüsse für die IT-Zukunft gut gerüstet. Alle Einrichtungen werden dann über eine Bandbreite von 300 Mbit/s für Upload und Download verfügen. In den Schulen ergeben sich dadurch wesentlich verbesserte Möglichkeiten für die Nutzung der Lernplattformen“, so Kielhorn.

Im Fördergebiet der Giffinet befinden sich die Grundschule Schwülper sowie die Feuerwehren Rolfsbüttel und Rothemühle/Walle, für sie wurde bereits ein Glasfaseranschluss bei der Giffinet beauftragt.

Die Vertreter der Initiative loben zudem die Vorreiterrolle der Samtgemeinde in Sachen Nachhaltigkeit, da ein Glasfasernetz deutlich weniger Strom als ein Kupfer oder Vectoring-Netz verbrauche. Gleichwohl sieht die Initiative ihr Engagement noch nicht beendet: „Wir werden während der Planungs- und Bauphase in engem Kontakt mit dem Anbieter Deutsche Glasfaser sein und stehen als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.“