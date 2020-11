Gifhorn-Gutschein startet gut

Der neue universelle Gifhorn-Gutschein hat einen Traumstart hingelegt. Laut Udo von Ey, bei dem als Chef der City Gemeinschaft CGG die Fäden zusammenlaufen, haben die Gifhorner nur auf das Angebot gewartet. Das 30.000-Euro-Kontingent mit 20-Prozent-Bonus sei bereits am Montag ausverkauft gewesen. Allein am Sonntag, als der Verkauf online gestartet sei, hätten Kunden Gutscheine für 16.500 Euro gekauft. Am Montag kamen die lokalen Verkaufsstellen im Kaufhaus Schütte und in der Tourist-Information dazu. „Der Gutschein wird super angenommen“, jubelt von Ey. Er dankt den Gifhorner Kunden ebenso wie den Förderern von Sparkasse und Volksbank.

Die Zahl der Akzeptanzstellen wächst in der ersten Woche um 50 Prozent Die Einzelhändler tragen ihren Teil zum Erfolg bei: Noch im Verlauf der ersten Woche stieg die Zahl der Akzeptanzstellen von anfangs 30 auf nunmehr 45. Die ersten 2600 Euro Guthaben seien bereits eingelöst worden. Einmal gekauft, lässt sich der Gifhorn-Gutschein bei teilnehmenden Händlern und Dienstleistern in beliebigen Teilbeträgen einsetzen.