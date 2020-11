Corona in Gifhorn: Helios-Klinikum meldet Covid-19-Rekord

Gifhorn. Die Zweite Corona-Welle hat im Kreis Gifhorn nun auch den Ort erreicht, an dem man sie am wenigsten haben wollte: das Helios-Klinikum.

Aber laut Pressesprecherin Lisa Iffland befinde sich das Krankenhaus damit noch nicht in einer kritischen Situation: „Auf der Isolationsstation stehen uns 24 Betten zur Verfügung. Bei Bedarf können diese aufgestockt werden." Zudem könnten Mitarbeiter im Notfall von anderen Stationen rekrutiert werden. Ein Mangel an Schutzmaterialien bestehe auch noch nicht. Man stehe außerdem im engen Austausch mit den anderen Helios-Kliniken der Region. Iffland: „Wie sich die Situation entwickeln wird, können wir nicht vorhersehen. Trotzdem bereiten wir uns natürlich auf einen weiteren Anstieg vor."

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Mit den Inzidenzwerten vom Wochenende gingen die Schulen des Kreises nicht einheitlich um. Die meisten von denen, die bereits einen Quarantänefall haben, wechselten in das Szenario B mit halbierten Klassen und Kursen sowie wechselnder Präsenz. „Wir hatten das gut vorbereitet und die Zuteilung schon vor den Herbstferien gemacht“, sagte zum Beispiel Brigitte Gorke, Rektorin des Humboldt-Gymnasiums. An ihrer Schule wäre die zweite Quarantäne eigentlich am kommenden Donnerstag zu Ende. Aber kurz vor dem Wochenende sei ein neuer, dritter Fall aufgetreten – eine weitere Klasse begebe sich nun bis zum 26. November in die Isolation mit digitalem Fernunterricht . Auch die Berufsbildenden Schulen (BBS) I in Gifhorn haben Infektionen , aber bleiben vorerst im Präsenzunterricht . Warum? Hier hatte man sich auf die Inzidenz von Sonntag bezogen statt von Samstag – und die lag unter 100, unter der magischen Grenze. „Das ist mit dem Gesundheitsamt und der Landesschulbehörde so abgesprochen“, sagt Konrektorin Heike Strauch. „Der Samstag sah ja auch nur aus wie ein Ausreißer.“ Sie hofft, dass es der Wert von 117 auch künftig bleibt. Nichtsdestotrotz herrsche in den BBS 1 zurzeit ohnehin kein Gedränge: Viele Schüler der beruflichen Gymnasiums seien nach wie vor in Quarantäne und viele andere im Betriebspraktikum . „Aber wir beobachten das Ganze. Sollte ein Wechsel nötig sein, sind wir vorbereitet“, so Strauch.