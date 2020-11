Die katholischen Kindertagesstätten in Gifhorn und der christlich-muslimische Kindergarten Abrahams Kinder bekommen einen neuen Träger . Der Schulausschuss des Stadtrats berät darüber am Donnerstag nächster Woche.

Die bisher in der St-Altfrid-Kirchengemeinde geführten Krippen und Kindergärten wechseln unter das Dach des Caritas-Kreisverbands mit Geschäftsführer Michael Gruber . Das war bereits in der ersten Jahreshälfte bei der Neuaufstellung der Caritas angekündigt worden und geht auf die Pensionierung des langjährigen St.-Altfrid-Pastoralreferenten Martin Wrasmann zurück. Er hatte die administrative Leitung der Tagesstätten nebenamtlich inne, sein Posten wird aber nicht wieder besetzt.

Breitere Basis für christlich-muslimischen Kindergarten

Zugleich kommt auch der christlich-muslimische Kindergarten Abrahams Kinder bei der Caritas unter. Die Dachstiftung Diakonie , die sich in der Stadt künftig mit zwei eigenen Tagesstätten in Kästorf und im kommenden Baugebiet Hohes Feld engagiert, gibt die Trägerschaft ab. An Einfluss verliert der evangelische Partner der christlichen Träger-Seite dadurch nicht. Nach Informationen unserer Zeitung bleibt die Diakonie im Beirat , in dem künftig neben der muslimischen Gemeinde und der katholischen St.-Altfrid-Kirche zusätzlich der evangelische Kirchenkreis Gifhorn vertreten sein wird. Konsens ist demnach, dass Abrahams Kinder noch Wachstumspotenzial hat, um auf Elternnachfrage zu reagieren.