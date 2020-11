Die ersten 1250 Gifhorner Haushalte haben jetzt Glasfaser

Gifhorn . Mehr als 150 Kilometer Glasfaser-Leitung sind im ersten Vermarktungsgebiet der Gesellschaft Giffinet im Nordkreis schon verlegt worden, 1250 Haushalte schon angeschlossen – das berichtete der Wirtschaftsförderer des Kreises, Jörg Burmeister, dem Kreisausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung am Dienstag. Das Gremium auch finanziell grünes Licht für den weiteren Ausbau.

„In den Vermarktungsgebieten zwei und drei sind die Aufträge an die Unternehmen verteilt“, führte Burmeister fort. Und das werde auch für die übrigen beiden Gebiete geschehen, wenn der Haushaltsplan für 2021 den Kreistag passiert, wie von der Verwaltung für den relevanten Bereich empfohlen. „Das ist existenziell für den weiteren Ausbau“, machte Erster Kreisrat Thomas Walter den Politikern noch einmal deutlich – die folgten bei einer Enthaltung.

Schwarze Gebiete brauchen Anschlussquote von 60 Prozent

Die an Giffinet zusammen mit dem Kreis beteiligte Netservices wolle auch 40.000 Anschlüsse in den sogenannten schwarzen Gebieten ausbauen. Aber: „Dafür ist dann jeweils eine 60-prozentige Anschlussquote erforderlich“, so Burmeister. Die Bürgermeister der jeweiligen Kommunen seien bereits informiert.

52 Standorte von Schulen und Kliniken gebe es im Kreis, die ebenfalls für eine Förderung eines Glasfaseranschlusses infrage kämen. Dafür liefen derzeit die Kostenermittlungen . Wenn Anfang 2021 politische Beschlüsse folgten, könnten ab zweiten Quartal 2022 auch dorthin Leitungen verlegt werden, so Burmeister.

Ausschuss stimmt für Haushaltsansatz für 2021

Im Zahlenwerk für das nächste Jahr ging es für den Ausschuss um Investitionen in die allgemeine Breitbandversorgung in Höhe von 23,5 Millionen Euro sowie in Höhe von 13 Millionen Euro für die Breitbandanschlüsse von Schulen. Aber auch um den Verlustausgleich für die Tankumsee - Betriebsgesellschaft in Höhe von 59.500 Euro.