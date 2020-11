Züge halten am neuen Rötgesbütteler Bahnsteig

Am neuen Kreuzungsbahnhof Rötgesbüttel ist zwei Wochen vor dem Start des Stundentaktes alles bereit. Am Wochenende wurde die Steuerungstechnik an das elektronische Stellwerk Wenden-Bechtsbüttel angeschlossen.

Rötgesbüttel. Am Wochenende wurde der neue Kreuzungsbahnhof in Nachtarbeit an das elektronische Stellwerk in Wenden-Bechtsbüttel angeschlossen.

Damit die Regionalbahn RB 47 von Braunschweig über Gifhorn nach Uelzen mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember den bereits fleißig beworbenen Stundentakt aufnehmen kann, geht die Bahn AG am neuen Kreuzungsbahnhof Rötgesbüttel in den Endspurt . Von diesem Montag an halten die Züge am neuen Bahnsteig mit modernem Nahverkehrs-Standard. Am Sonnabend, 12. Dezember , ist eine offizielle Eröffnung mit dem Regionalverband geplant.

Davor stand die technische Inbetriebnahme der neuen Station an. Zweimal fünfeinhalb Stunden Zeit hatten die Techniker, alle Systeme hochzufahren und zu prüfen, in den Nächten von Sonnabend auf Sonntag und von Sonntag auf Montag jeweils von 23.30 Uhr bis 5 Uhr früh. Am Sonntag fuhren sicherheitshalber keine Züge, Busse übernahmen den Ersatzverkehr. Gesteuert wird der Betrieb in Rötgesbüttel elektronisch Der Bahnhof Rötgesbüttel wird künftig vom Fahrdienstleiter im elektronischen Stellwerk Wenden-Bechtsbüttel ferngesteuert. Laut Bahn AG sind sieben neue Signale errichtet worden. Am alten Haltepunkt auf freier Strecke gab es bislang gar keins. Es gab ja auch keine Möglichkeit der Zugbegegnung auf dem eingleisigen Abschnitt. Stand der Technik wird eine an den Signalen sein. Neu installiert wurden zudem zwei Weichen , die wie der Bahnübergang Dorfstraße vom Stellwerk in Wenden-Bechtsbüttel bedient werden. Solch ein Umlaufgeländer gehört auch auf die Fußwegseite des Gleises am neuen Bahnhof Rötgesbüttel. Es lotst Fahrgäste beim Überqueren der Schienen so, dass sie auf jeden Fall in beide Fahrtrichtungen der Züge blicken müssen. Foto: Christian Franz Die Arbeiten am Bahnsteig selbst wurden in der vergangenen Woche praktisch abgeschlossen. Die hohe Bahnsteigkante ermöglicht den stufenlosen Zutritt zu den Zügen. Alles läuft barrierefrei . Auf den Mittelbahnsteig gelangt man von den noch fehlenden Park-and-Ride-Plätzen in der Bahnhofstraße auf einem eigens angelegten Fußweg. Der führt zwangsläufig über das Gleis in Richtung Gifhorn. Damit Fahrgäste auf jeden Fall in beide Richtungen gucken müssen, stehen auf beiden Seiten Umlaufgitter , um die Gehrichtung vorzugeben. Auf dem Bahnsteig gibt es das Geländer schon, am Fußweg soll es schnellstmöglich aufgebaut werden. Dort steht noch Gestrüpp im Weg, das im Frühjahr zu Beginn der Arbeiten nicht gerodet wurde. Bis das nachgeholt werden kann, ist erst das Ende der Vegetationsperiode abzuwarten. Ein bisschen was bleibt noch zu tun – Abrissarbeiten In den kommenden Nächten bis 12. Dezember soll noch der alte Bahnsteig abgerissen werden. Das läuft abgestimmt auf die Zugpause immer nachts. Zwei-Wege-Bagger, LKW und Radlader räumen auf, ganz geräuschlos wird das nach Ankündigung der Bahn kaum abgehen.