Kreis Gifhorn – 16 neue Stellen, keine im Gesundheitsamt

In die Personaldebatte des Landkreises hat sich die AfD-Kreistagsfraktion mit fundamentalen Bedenken eingeschaltet. Die Personalaufwendungen seien in der Verwaltung seit 2016 von 41,9 auf 58,1 Millionen Euro (plus 39 Prozent) explodiert – einerseits wegen eines massiven Stellenzuwachses, andererseits wegen deutlicher Höhergruppierung bestimmter Stellen, rügt Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes.

So sei der jüngst ausgeschiedene Kämmerer erst vor zwei Jahren mit der Besoldungsstufe A 16 dotiert worden und gehe nun auf Lebenszeit „mit einer Luxuspension “ in den Ruhestand. Ungeachtet des immensen Zuwachses in der Belegschaft blieben wichtige Aufgaben wie Baugenehmigungen liegen , bemängelt die AfD. Es zeige sich dort ein grundsätzliches Problem der Bürokratie: Trotz eines stetig steigenden Personalaufwands würden Probleme nicht gelöst , beispielsweise bei der Digitalisierung der Schulen oder in den Verwaltungsabläufen. Trotz Pandemie keine Stelle mehr im Gesundheitsamt Für den Kreisetat 2021 vermisst die AfD-Fraktion Marzischewski-Drewes zufolge jeden Sparwillen: „Es gibt erneut 16 Stellen mehr .“ Aktuell weist der Stellenplan 191 Beamtenposten und 498 Angestellte in Vollzeit aus. Marzischewski-Drewes bemängelt: „Bezeichnenderweise wurde im Gesundheitsamt, wo zurzeit der Schwerpunkt des Geschehens liegt, eine von uns beantragte Stelle abgelehnt, obwohl der Personalrat sie befürwortet hat.“