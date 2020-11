Einer der profiliertesten Gifhorner Kommunalpolitiker leitet den Generationenwechsel im Rat der Stadt Gifhorn ein. De vieljährige Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Ulrich Stenzel , gibt sein Amt mit Ablauf des Jahres 2020 an Gunter Wachholz weiter.

Stenzel bestätigte auf Anfrage eine Ratsvorlage mit dem Antrag, den seine Fraktion am Montag beschlossen hatte: „ Gunter Wachholz soll Zeit bekommen, Profil zu gewinnen. Ich bin überzeugt, er wird die Sache gut machen“, sagte Stenzel. Wachholz war bereits Bürgermeisterkandidat der Gifhorner Sozialdemokraten bei der Wahl 2019.

Was er bei der Kommunalwahl 2021 macht, hält sich Stenzel noch offen

Stenzel, pensionierter Rektor der Adam-Riese-Grundschule und pointierter Redner im Plenum, wird auch seinen Sitz in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Wista an Wachholz abgeben. Ein Rückzug aus der Politik ist Stenzels faire Geste an den Nachfolger aber keineswegs. Er behält seinen Sitz im Machtzentrum Verwaltungsausschuss sowie die Mandate in den großen Gifhorner Beteiligungen Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft und Wasserwerk.

Über eine Kandidatur bei der Kommunalwahl im September 2021 habe er noch nicht entschieden, sagte Stenzel, der die Stadt Gifhorn auch als Kreistagsabgeordneter vertritt.