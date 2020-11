Blutspende in Meine – es kommt auf jeden an

Es ist Freitagabend und in der Mensa des Phillip-Melanchthon-Gymnasiums herrscht Betrieb. Zahlreiche Meiner finden sich nach und nach ein, um anderen Menschen zu helfen – mit ihrer Blutspende. „Nach einer knappen Stunde waren es schon fast 50“, freut sich Annette Kociok, stellvertretende Arbeitskreisleiterin im Ortsverein des Roten Kreuzes. „Hallo Annette!“, begrüßt eine junge Frau die ehrenamtliche Helferin gut gelaunt. Man kennt sich, kommen doch häufig viele Bürger als „Wiederholungstäter“, wie Kociok anmerkt.

Selbst wenn planbare Operationen verschoben werden, bleibt Spenderblut knapp

Dabei komme es gerade in Zeiten wie diesen auf jede einzelne Blutspende an, wie der für den Landkreis zuständige Gebietsreferent des DRK, Peter Friedsch, in einem Aufruf an die Bevölkerung betonte. „Aktuell schaffen wir es nicht, eine ausreichende Zahl an Menschen zur Blutspende zu motivieren“, so Friedsch. Dabei sei für die kommenden Wochen weiter eine Knappheit an Präparaten absehbar. Selbst eine Reduzierung der Zahl planbarer Operationen würde diese Situation kurzfristig nicht ändern, so der DRK-Vertreter weiter. „In der Krebstherapie und in der Notfallversorgung werden Blutpräparate auch jetzt dringend benötigt“, mahnt Friedsch.

Dass die Sicherheit für die Spender und Rotkreuz-Helfer besonders in Corona-Zeiten an oberster Stelle steht, wird beim Termin in der Schul-Mensa deutlich. Penibel achten die freiwilligen Helferinnen des Ortsvereins und die angereisten Mitarbeiter des Blutspendedienstes auf die Einhaltung von Mindestabständen und Hygienemaßnahmen. „Jetzt wird unter anderem auch wieder vor dem Betreten Fieber gemessen“, erklärt Kociok, dass Regeln, die während der Lockerungen in den Sommermonaten zurückgefahren wurden, nun erneut deutlich verschärft wurden. Das betreffe auch ihr Helfer-Team, so Kociok: „Wer älter ist als 65 Jahre darf nicht helfen.“

Die Geselligkeit leidet, aber die Hilfe durch die Blutspende zählt

Umso dankbarer ist sie über die Einsatzbereitschaft jüngerer Mitglieder. Ideal seien die Räumlichkeiten, die das Gymnasium zur Verfügung stelle, unterstreicht Kociok. Was die Helfer, vor allem aber auch die Spender schmerzlich vermissen würden, sei das sonst übliche gesellige Miteinander während der Spendentermine, so Kociok. Denn weder ein Essensbüffet noch lange Gespräche sind seit Ausbruch der Pandemie erlaubt. Stattdessen gibt es Gutscheine örtlicher Händler als Dankeschön.

„Das ist zwar etwas traurig, aber ich komme ja vor allem, um anderen zu helfen“, unterstreicht Spender Reinhard Jess. Denn schließlich könne ja auch er selbst in eine Situation geraten, in der er auf eine Blutkonserve angewiesen sein könnte. Wer Blut spenden möchte, findet im Internet unter www.blutspende.de alle kommenden Termine.