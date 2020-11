Gifhorn. Fraktionschef Rautenbach: „Die Zeit der Patriarchen in einem solchen Amt ist vorbei.“

Die Fraktion der Grünen schließt sich der Kreistags-Kritik an der Amtsführung von Landrat Andreas Ebel an. Vorsitzender Klaus Rautenbach sagte, Ebel lasse „Empathie und ein für das Amt ausreichendes Demokratieverständnis vermissen“. Rautenbach: „Die Zeit der Patriarchen in einem solchen Amt ist vorbei.“

Die Grünen bemängeln bürgerferne Entscheidungen Als Beispiele für bürgerferne Entscheidungen über die zuletzt umstrittenen Personalien hinaus nannte Rautenbach mangelnde Wertschätzung für freie Träger der Jugendarbeit und den Wegzug einer viel besuchten Abteilung des Jugendamtes an eine schlecht erreichbare Außenstelle.