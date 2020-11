Drückjagd rund um Brenneckenbrück. Ein prächtiger Herbstwahl und ruhiges Wetter, das schon den Winter erahnen ließ, machten die Gemeinschaftsjagd in vier Privatforsten der Fahlen Heide zwischen Neubokel und Leiferde zu einem Ereignis. 60 Schützen beteiligten sich, 40 Treiber unterstützten sie. Viele Jäger hatten ihre Hunde dabei.

Von den Beschränkungen des geselligen Teils durch strikte Corona-Vorgaben ließen sich die Jäger nicht abschrecken. Allerdings setzte sich eine Entwicklung fort, die sich bei den bisherigen Jagden im Herbst 2020 bereits angedeutet hatte: Die Strecke, als die Anzahl der erlegten Wildtiere , erreichte am Sonnabend kaum zehn Prozent des Vorjahreswertes . Das machte Jagdleiter Jörg Blecker durchaus nachdenklich. Weniger aus Enttäuschung, selbst wenn er den Teilnehmern einen größeren Jagderfolg gewünscht hätte. Zumal die Freigaben für Wildschweine und Rehe bewusst weit gefasst waren – nur keine führenden Bachen mit Frischlingen.

Es gibt mehrere Gründe für die auffällig niedrigen Abschusszahlen

Doch die Jäger bekamen kaum Wild vor die Flinte . In der Gesamtbilanz stehen acht Rehe, vier Wildschweine und zwei Füchse. Der Einbruch wird auch in den Hegeringversammlungen zu besprechen sein sowie mit der Kreisjägerschaft Gifhorn. Blecker hat allerdings drei denkbare Erklärungen. So könne die verstärkte Jagd auf die Wildschweine in den Vorjahren deren Zahl tatsächlich verringert haben, was wegen des Risikos der Afrikanischen Schweinepest das angestrebte Ziel sei. „Oder die Tiere sind weiter südlich in den Eichenwäldern und mästen sich“, schließt Blecker nicht aus.

Einen großen Einfluss misst Blecker dem Wolf bei. „Wir sind hier Wolfsrevier.“ Oft würden die Tiere bei der Jagd gesichtet. Vor diesen Raubtieren weiche vor allem das Rehwild aus. Die verbliebenen Tiere seien noch vorsichtiger geworden, Blecker nennt es „heimlich“. Doch Abschüsse sind nicht alles. Es waren für alle Jäger drei schöne Stunden in der Natur.