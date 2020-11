Gifhorner Kirche gestaltet Lobgesang zum Advent

Superintendentin Sylvia Pfannschmidt sprach es Sonntagabend in St. Nicolai unverblümt aus: Eigentlich . „Eigentlich wäre jetzt das große Adventskonzert in der Kirche.“ Es ist aber Corona . Doch Gott sei Dank dürfe man sich zur Andacht treffen: „Wir können es adventlich haben.“ Nach geltenden Corona-Maßstäben war die Kirche voll besetzt. Der Gemeinde und den Menschen darüber hinaus galt die Fürbitte : „Kraft zu finden, geduldig zu sein und immer wieder neu zu hoffen.“

Die Musikstücke untermauern die Wortbeiträge

Dank Pfannschmidts Beiträgen war die Andachtsform keineswegs ein Vorwand für ein Ersatzkonzert unter dem Titel „Lobgesang zum Advent“. Vielmehr untermauerten die Musikbeiträge die Gebete, Impulse und Lesungen zum Nachdenken über das Gehörte. Kantor Raphael Nigbur spielte die Orgel, Elisabeth Schwanda die Flöte und statt der Gemeinde sangen Justine Gehring, Gabriele Bühren und Bodo Krause die Choräle. Bachs Präludium und Fuge zum Auftakt an der Orgel, Händels Choral über das Lied Tochter Zion und Vivaldis Blockflötensonate sind nur Beispiele, wie aus dem „Eigentlich“ ein überzeugendes „Trotzdem“ wurde.

Superintendentin Pfannschmidt ging diesem Aspekt aus Glaubenssicht nach: Sie verstand die verordnete stille Zeit mit Kontaktfasten und den per Corona-Verordnung ungewohnten Advent als Chance . Früher sei die Adventszeit tatsächlich eine Fastenzeit zur Vorbereitung auf Weihnachten gewesen, rief sie der Gemeinde in Erinnerung. Niemand dürfe sich die Folgen der Pandemie schönreden. Dennoch könne man der Situation auch bewusst etwas Gutes abringen. „Wir haben jetzt Zeit, Kontakt aufzunehmen mit Gott .“

Viele haben sich weniger Hektik im Advent gewünscht – jetzt ist es unfreiwillig ruhig

Pfannschmidt erinnerte daran, wie viele Menschen sich zu normalen Zeiten weniger Hektik im Advent gewünscht hätten. „Man redete von Besinnung, war aber doch fast besinnungslos.“ In diesem Jahr sei es weniger hektisch, wenngleich unfreiwillig. Dennoch riet die Superintendentin, das wertzuschätzen, was wir haben können. Bei ihr seien das am ersten Advent der selbstgesteckte Kranz und das bewusste Anzünden der Kerze gewesen.

Für die Gemeinde war es der besondere Konzertabend . Mit kleinerem Ensemble. Aber mit schönem Klang. Und weitem Blick.