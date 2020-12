Streit um die neue Rettungswache Meine geht vor die Schiedsstelle

Eigentlich sollte die neue DRK-Rettungswache in Meine längst einsatzfähig sein – doch der Streit zwischen Landkreis und DRK auf der einen sowie den Krankenkassen und Krankenversicherungen auf der anderen Seite ist längst nicht beigelegt. Nun soll das Verfahren vor der Schiedsstelle geklärt werden, der ein hauptamtlicher Richter vorsitzt.

Das berichtete kürzlich Matthias Rüter, Sachbearbeiter für Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz in der Kreisverwaltung, in der Sitzung des Ausschusses für Rettungswesen. Auf Nachfrage aus den Reihen der Kreistagsabgeordneten erläuterte der Experte, dass die Kostenträger „abstruse Vergleichsrechnungen“ anstellten. Beispielsweise werde die für den Grundstückserwerb erforderliche Kaufsumme nicht anerkannt. Von den Kostenträgern sei noch kein Angebot gekommen. Die Rede war auch von grundsätzlich „strittigen Fragen“. Weitere Angaben wollten weder Sandro Pietrantoni, geschäftsführender Vorstand des DRK-Kreisverbandes, noch Erster Kreisrat Thomas Walter mit Verweis auf das laufende Verfahren machen.

Wie dringend notwendig der Neubau ist, zeigt der Blick auf die rund 30 Jahre alte Rettungswache in der Schulstraße, Ecke Badweg in Meine. Abgesehen von der Lage in der Ortsmitte, die Einsatzfahrzeuge müssen durch enge Wohnstraßen fahren, reicht ein Blick auf die provisorischen Container, die als Ruheräume dienen. Dazu kommen nicht mehr zeitgemäße Sozialräume und weitere Defizite. Die neue Rettungswache soll an der B4-Kreuzung Ortholzweg/Kuhweg gebaut werden. Allein die Lage könnte bei Einsätzen lebenswichtige Minuten sparen.

Mittlerweile dauert die Planung rund drei Jahre. Längst hat die Gemeinde für den neuen Standort den Bebauungsplan geändert und die Samtgemeinde bekundete Interesse für den alten Standort. Das Grundstück könnte für eine Erweiterung der Grundschule genutzt werden, hieß es mehrfach in Kreisen der Kommunalpolitik.