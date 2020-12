Gifhornerin macht mit Masken Mut

„Was für ein Jahr!“, staunt Christina Graumann. „Irgendwie war es eine geile Zeit.“ Dabei spricht die 49-Jährige über 2020. Das Corona-Jahr. Nun ist es nicht so, dass die Kunst- und Gestalttherapeutin auf die Pandemie gewartet oder sich darüber gefreut hätte. Im Gegenteil, die Krise geht auch an der Gifhornerin nicht spurlos vorüber. Doch Graumann hat das Beste aus der Corona-Zeit gemacht. Nein: Sie hat das Beste gegen Corona gemacht und zusammen mit sieben Frauen Masken genäht.

Schöner Stoff, liebevoll konfektioniert, um selbst diesem ungeliebten Symbol der Lebenseinschränkungen mit Entschlossenheit zu begegnen. Oder mit Augenzwinkern. Oder mit modischem Schick. Aber vor allem mit Tatkraft. Irgendwie fügten sich die Dinge für Christina Graumann. Sie nähte schon im Februar die ersten Masken. Nicht für alle. Sondern für ihre beste Freundin, die zur Krebstherapie nach Magdeburg fahren musste. Die Freundin bekam den Mundschutz in ihrer Lieblingsfarbe Lila.

Kurz darauf kam Corona, der Lockdown, die Maskenpflicht, der Maskenmangel – „dann ging es los“, schildert Christina Graumann die Startphase im Frühjahr. Ein Freund vom Roten Kreuz fragte sie nach Masken. Über die sozialen Netzwerke fanden sich sieben Frauen, die mitnähen wollten. So fanden sich ach die ersten Stoffreste. „Plötzlich waren wir ein Team“, staunt Christina Graumann im Rückblick. Ein Corona-Team, wenn man so will. Ihre „Ladies“ kennt sie kontaktlos, die Gruppe korrespondiert zumeist in einer WhatsApp-Gruppe. Trotzdem gelang es, einer Helferin überhaupt erst mal das Nähen beizubringen.

Ein gehbehinderter ältere Mann schloss sich an. „Er fragte, was er beitragen könnte“, erzählt Christina Graumann gerührt. Er konnte helfen – übernahm den unverzichtbaren Fahrdienst. Stoff hin, Masken her.

Zeitweise hatte Christina Graumann „Berge von Stoff vor dem Haus“. Dort war auch die kontaktlose Abholstation für die fertigen Masken. Es blieb nicht bei der Logistik. „Die Leute hatten Redebedarf“, erzählt Graumann. Wer kennt das nicht? Corona, kein Lieblingsthema, aber eine Bürde, gegen die Reden wenigstens ein bisschen hilft.

Und dann war da noch das schrille rosa Einhorn. Graumanns Sparschwein tarnte sich als Fabeltier. Das Ergebnis war fabelhaft. Die Spenden der dankbaren Abholer summierten sich auf 4400 Euro. Graumanns Nähteam teilte den Betrag auf. Motto: Hauptsache Kinder. Die Gifhorner Tafel erhielt Kleinspielzeug. Tafel-Chefin Edeltraud Sack empfahl bunte Mitbringsel, damit niemand zu kurz kam. Flummis, Bastelbögen, Pustefix, Glitzer-Armbänder, Buntstifte, Malbücher.

Tierheilpraktikerin Corinna Michelsen bekam Unterstützung für ihren kinderfreundlichen Tier-Therapiehof in Bokelberge. Der Gifhorner Fonds Kleine Kinder immer satt wurde ebenso bedacht wie die Kinderhospizarbeit der Gifhorner Sterbebegleiter.

Happy End? Noch nicht ganz. Mit der zweiten Welle kamen der zweite Lockdown, die zweite Maskenrunde, die zweite Spendenidee. Auf ihre Frage, ob sie im Herbst wieder nähen wollten, chatteten drei Frauen: „Ja, gib Stoff!“ Diesmal geht der Spendenerlös unter dem Motto „Weihnachtswünsche werden wahr“ an die Tafel, um Kindern individuelle Wünsche zu erfüllen. Allein 200 Masken nahm schon Taxi-Unternehmer Fabian Hoffmann für die Schule seine Kinder ab. Auf die Bescherung kurz vor Weihnachten in den Räumen der Tafel freut sich Christina Graumann schon. Sie erscheint im Engelskostüm. Mit Maske. Und rosa Einhorn.

Zur Person

Christina Graumann

49 Jahre alt

Kunst- und Gestalttherapeutin

Die Gifhornerin verkauft selbstgenähte Schutzmasken für soziale Zwecke.