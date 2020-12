Nisthilfe für Störche bei Gravenhorst aufgestellt

Keine Störche in Gravenhorst und Ohnhorst? Das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Das Organisationsteam Weihnachtsmarkt hat am Freitag mit Unterstützung der LSW eine 13 Meter hohe Nisthilfe für Störche aufgestellt. Antje und Jürgen Rojahn stellten ihre Wiese zur Verfügung.