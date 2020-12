Gifhorner Kindertagesstätten erhalten 1000 Kekse

Das Gifhorner Bündnis für Familie bedankt sich für 1000 große Butterkekse, die die Bäckerei

Meyer für den Gifhorner Kinderadventsmarkt gestiftet hat, wie aus einer Mitteilung der Stadt Gifhorn hervorgeht. Obwohl dieser ausfallen muss, bleibt die Spende bestehen.

Die Elternvertreter der Gifhorner Kindertagesstätten können sich die Kekspakete für die Kita-Gruppen abholen – versehen mit einem liebevoll gemalten Lesezeichen des Gifhorner Bündnisses für Familie.

Auch das überarbeitete Konzept ist angesichts der jüngsten Pandemie-Entwicklungen nicht mehr zu halten

Die neu aufgestellte Steuerungsgruppe des Gifhorner Bündnisses für Familie setzt sich zusammen aus Sevdeal Erkan-Cours (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gifhorn und Leitung der Bündnisses),

Birthe von Einem (Vorsitzende des Stadtelternrats der Kitas), Annette Meyer-Kassner (Familienbüro), Eckart Schulte (Regionalleiter des Mehrgenerationenhauses) und Lars Hurrelbrink (Life Concepts). Sie sagen zur Absage des Kinderadventsmarktes:

„Der Kinderadventsmarkt des Gifhorner Bündnisses für Familie fällt aus. Auch das überarbeitete Konzept, das den Vor-Weihnachts-Spaß für die jüngsten Gifhornerinnen und Gifhorner doch noch möglich machen sollte, ist angesichts der jüngsten Pandemie-Entwicklungen nicht mehr zu halten. Anders als in den vergangenen Jahren sollte der Kinderadventsmarkt nicht im Gifhorner Rathaus und auf dem Marktplatz stattfinden, sondern dezentral in kleinen Gruppen an verschiedenen Orten in der Stadt. Unterstützt durch Spenden der Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft (GWG) und der Bäckerei Meyer.“

Wohnungsbau-Genossenschaft spendet 29 Tannenbäume an finanziell schwache Familien

Wie stark der Zusammenhalt in Gifhorn ist, beweisen laut der Mitteilung die Sponsoren des ausgefallenen Kinderadventsmarktes, die trotzdem bei ihren Spendenzusagen geblieben seien. So will die GWG wie bereits im vergangenen Jahr wieder 29 Tannenbäume spenden, die von Familienbüro, Grille und Kinderschutzbund an finanziell schwache Familien verteilt werden.

Und auch die Bäckerei Meyer möchte die bereits zugesagten 1000 großen Butterkekse, die an die jungen Gäste des Kinderadventsmarktes gehen sollten, nicht wieder rückgängig machen – stattdessen werden diese nun an die Gifhorner Kindertagesstätten verteilt.

Zusätzlich zu den Keksen bekam jedes Kind ein Lesezeichen: „Wir wollten nicht nur etwas ranhängen, das anschließend im Mülleimer landet, sondern etwas, das nachhaltig bleibt – also kamen wir auf die Idee mit dem Lesezeichen“, erklärt Bastian Till Nowak. Gemalt wurde das Lesezeichen eigens für diese Aktion von Aileen Kristen, Mitarbeiterin des Gifhorner Stadtmagazins „KURT“