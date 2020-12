Im Landkreis Gifhorn ist eine weitere Person am Coronavirus verstorben. Das teilt der Landkreis am Dienstag mit. Es handelt sich offenbar um einen älteren Bürger. Damit gab es bisher zehn Coronatote.

Zudem registriere das Gesundheitsamt zehn Neuinfektionen mehr als am Montag. Bisher haben sich 1163 mit dem Virus angesteckt. Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt bei 154, die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 87,2 (+ 2,8). Das Gesundheitsamt hat insgesamt 6.949 Tests durchgeführt.

Landkreis korrigiert: Pastor-Bammel-Haus ist coronafrei, stattdessen Fall in Unterkunft der Diakonie Gifhorn

Derweil korrigiert der Landkreis seine am Montag veröffentlichte Meldung, dass es im Pastor-Bamml-Haus in Brome einen Coronafall gab. Das stimme nicht, die Flüchtlingsunterkunft in Brome sei coronafrei. Stattdessen habe es in der Asylbewerberunterkunft der Diakonie Gifhorn eine Bewohnerin erwischt. Daher mussten alle 77 dort lebenden Personen in Quarantäne.

Weitere Coronafälle an Schulen und Kindergärten

Zudem registrierte der Kreis weitere Infektionen: Im Kinderzentrum Pusteblume wurden zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Für eine Krippengruppe und die zugehörigen Mitarbeiter wurde Quarantäne bis zum 15. Dezember angeordnet. Die Kita-Gruppe und deren zuständigen Mitarbeiter bleiben einen Tag länger in Quarantäne. Die Mitarbeiter werden vom Gesundheitsamt getestet, die Kinder erst dann, wenn Symptome auftreten. An der Haupt- und Realschule Rühen muss eine sechste Klasse bis 17. Dezember Zuhause bleiben, weil sich ein Schüler infiziert hat. Zudem gibt es an den BBS I und an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Gifhorn jeweils einen positiven Coronafall. Da die Maßnahmen des Hygienekonzept umgesetzt wurden, wurde die betroffene Klasse jeweils der Kategorie 2 zugeordnet, teilt der Landkreis weiter mit. Auch an der Isetal Schule Gifhorn wurde ein Schüler positiv getestet. Für die betroffene 1. Klasse geht es bis 14. Dezember in Quarantäne.