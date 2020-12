Gifhorn macht sich auf den Weg zur Fair-Trade-Stadt

Die Stadt Gifhorn bewirbt sich um die Auszeichnung zur Fair-Trade-Stadt – so wie es bundesweit bereits 714 andere Gemeinden und Städte gemacht haben. Braunschweig, Wolfsburg und Wolfenbüttel gehören bereits dazu. Am Montagabend nun hat der Rat der Stadt mit der Mehrheit von CDU und Bündnis 90/Die Grünen einen Grundsatzbeschluss gefasst. Damit beginnt die eigentliche Arbeit: Ein Initiativkreis will sich am 16. Dezember gründen, um das weitere Vorgehen zu erarbeiten. Damit wäre dann neben dem Ratsbeschluss das zweite von fünf Kriterien der Anerkennung erfüllt.

Ein Zeichen für Solidarität und transparente Lieferketten

Rüdiger Wockenfuß (Grüne) appellierte an die Ratsmitglieder, sich für dieses Vorhaben zu engagieren. Extreme Armut, Ausbeutung und Kinderarbeiten seien die dunklen Seiten des Kakao- und Kaffeeanbaus. „Gerade zu Weihnachten haben wir durch den Kauf von fair gehandelter Schokolade und Kaffee die Chance, ein Zeichen der Solidarität und für transparente Lieferketten zu senden.“ Zu den drei noch zu erfüllenden Kriterien gehören, dass Fair-Trade-Produkte in neun Einzelhandelsgeschäften und fünf Gastronomiebetrieben angeboten werden. In mindestens einem Verein, einer Schule und einer Kirche werden Fair-Trade-Produkte verwendet. Auch sollen entsprechende Bildungsaktivitäten angeboten werden. Bereits zwei Gifhorner Schulen hätten Interesse bekundet, so Wockenfuß. Letztes Kriterium: Die örtlichen Medien berichten über den Weg zur Fair-Trade-Stadt. Die Auszeichnung muss alle zwei Jahre neu beantragt werden. Die 700. Fair-Trade-Stadt war im September Weimar, die letzte, die am Samstag dazu gekommen ist, Bad Hindelang.

Sabine Irmler (SPD), Meike Pollack (ULG) und Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) machten für ihre Fraktionen deutlich, weshalb sie das Vorhaben ablehnen. „Was hat die Stadt Gifhorn davon?“, fragte Irmler. Die Geschäftsinhaber ringen um ihre Existenzen. In normalen Zeiten sei das Vorhaben eine gute Sache, aber nicht momentan. „Wir müssen uns um die Bewältigung der Corona-Krise kümmern“, so die Sozialdemokratin. Ähnlich äußerte sich Pollack, sie sprach von einem absolut falschen Signal. „Die Menschen haben andere Sorgen.“ Das Vorhaben sei unverhältnismäßig und in keiner Weise vertretbar: „Auf keinen Fall in dieser für uns so schweren Krisenzeit.“ Für Marzischewski-Drewes war es ein Placebo-Antrag, kostenlose Werbung zur Kommunalwahl, nicht zeitgemäß. Die Mehrheitsgruppe solle den Antrag zurückziehen. Selbst SPD-Grande Ulrich Stenzel kritisierte: „Was soll ich beschließen? Das ist mir alles zu nebulös!“ Klar hingegen war die Antwort der Mehrheitsgruppe, die für das Vorhaben stimmte.

Eine ähnliche Diskussion ergab sich beim Vorhaben, ein Wassertretbeckens inklusive Barfußpfad am Schlosssee anzulegen. Marzischewski-Drewes sprach davon, dass die Stadt ganz andere Probleme habe als ein Wasserplanschbecken, Gunter Wacholz (SPD) monierte, dass die Mehrheitsgruppe das Vorhaben als neue Idee verkaufen wolle. Es sei bereits im Schlosssee-Konzept enthalten. Jürgen Völke (ULG): „Da haben wir andere Sorgen.“ Für die CDU begründete Frank Bühren den Antrag. Er verwies auf Gespräche mit dem Kneipp-Verein und der Idee, Gesunderhaltung erlebbar zu machen. Der Plan, das Wassertretbecken am Kaninchengarten anzulegen, wurde allerdings verworfen, nun soll es an den Schlosssee. Das Geld dafür ist im Haushalt des nächsten Jahres bereits eingeplant, der Kneipp-Verein will sich finanziell beteiligen.

Weitere Informationen über das Thema Fair-Trade-Stadt finden Sie hier!