Bücher und Kuscheltieren für mehr als 200 Kinder verteilt

Kartonweise Weihnachtsgeschenke brachte am Mittwoch Frank Jödicke (zweiter von links) in die Kindertagesstätte Regenbogen im Magdeburger Ring. Kita-Leiter Thomas Hübner (zweiter von rechts) freute sich eben so wie seine Nachfolgerin Britta Gehrke-Knigge, Matthias Flörke (Elternbeirat) und Ralf Truderung, stellvertretender Vorsitzender der Lebenshilfe (Mitte).

Gifhorn. Der Verein Hand in Hand für Kinder der Region spendet Weihnachtsgeschenke an Kitas und Schulen der Lebenshilfe.

Der Weihnachtsmann fährt VW-Bus. Jedenfalls wenn er im Auftrag des Vereins Hand in Hand für Kinder der Region unterwegs ist. Dann sitzt Vorsitzender Frank Jödicke am Steuer und verteilt Geschenke. So wie in dieser Woche in den Heilpädagogischen Kindertagesstätten Regenbogen, Radieschen und Pusteblume sowie in der Aller- und Eichenwaldschule in Gifhorn beziehungsweise Wittingen – sehr zur Freude von mehr als 200 Kindern. Sie erhielten kleine Päckchen mit Büchern und Kuscheltieren.

Die Spende bringt „Licht und Freude in die Vorweihnachtszeit“ „Wir bedanken uns ganz herzlich. Diese unerwartete Überraschung bringt Licht und Freude in die Vorweihnachtszeit“, sagte Ralf Truderung, stellvertretender Vorsitzender der Lebenshilfe Gifhorn. Seit vergangener Woche seien die Kindergärten und die Schule in Wittingen wegen eines Corona-Falles vorübergehend geschlossen. „Um die Gesundheit zu schützen, müssen wir in diesem Jahr auf einige gewohnte Bräuche verzichten.“ Die Spende sei eine wunderbare Aktion des Vereins und aller Unterstützer. Der Verein Hand in Hand sammelte 4000 Euro Frank Jödicke erläuterte, dass trotz des Wegfalls der Benefizaktionen, die coronabedingt nicht stattgefunden haben, rund 4000 Euro an Spenden zusammengekommen seien. Beigetragen dazu habe auch Bäcker Torsten Hacke, der mit seiner Mehrwertsteuer-Spende Hand in Hand unterstützte.