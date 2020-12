Der Themenschwerpunkt ist aktueller den je: Krisenbewältigung in Zeiten vor Corona. Landrat Dr. Andreas Ebel betont: „Der Gifhorner Kreiskalender ist seit 1926 gute Tradition. In seinem neuen Gewand hat er einen würdigen Nachfolger gefunden.“

Das in einer Auflage von 1250 Exemplaren erschienene Buch mit dem Titel „1885“ erzählt Geschichten aus der Geschichte des Landkreises Gifhorn, und genauso lautet auch der Untertitel. Es ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Zudem kann es direkt über die Internetseite www.gifhorn1885.de bestellt werden.

Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie blicken die rund 30 ehrenamtlich tätigen Autorinnen und Autoren dieses Buches unter dem Leitthema „Kriege, Krankheiten,Katastrophen – Krisenbewältigung in Zeiten vor Corona“ in die Geschichte, berichten von brennenden Häusern und Fabrikhallen, von steinzeitlichen Kämpfen mit Keulen, von Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg und erzählen bewegende Fluchtgeschichten. Aber auch Heiteres und Aufmunterndes, sowohl in hoch- als auch in plattdeutscher Sprache, sind dabei.

Zum Kalender sagt Landrat Dr. Andreas Ebel: „Es freut mich ganz besonders, dass wir noch in diesem Jahr die Neuauflage herausbringen. Leider konnten wir das 135-jährige Jubiläum des Landkreises Gifhorn coronabedingt nicht so feiern, wie wir es vorgehabt haben. Umso schöner ist es, mit der neuen Ausgabe die Geschichte des Landkreises zu würdigen.“ Neu am Nachfolgeprodukt des Kreiskalenders ist außer dem Namen und dem Gewand auch die inhaltliche Ausrichtung auf historische Themen, die schon allein durch den Titel dokumentiert wird. 1885 ist das Gründungsjahr der beiden Altkreise Gifhorn und Isenhagen, die später zum Landkreis Gifhorn vereinigt wurden.

1885 – Geschichten aus der Geschichte des Landkreises Gifhorn, ISBN 978-3-944946-14-6, 10,90 Euro