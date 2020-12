In Tappenbeck verunglückte am Dienstagvormittag ein Linienbus. Verletzt wurde niemand. (Archivfoto)

Linienbus gerät in Tappenbeck außer Kontolle und streift Autos

Hoher Schaden, aber keine Verletzten – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einem Linienbus und einem PKW am Dienstagvormittag in Tappenbeck. Darüber berichtet Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter.

Bus brach auf nasser Fahrbahn aus: Autos und Haus beschädigt

Gegen 11.25 Uhr wollte ein 28-Jähriger aus Brome mit einem Bus der Gifhorner Verkehrsgesellschaft (VLG) aus der Poststraße nach links in die Hauptstraße einbiegen, um dann in Richtung Jembke weiterzufahren. Auf regennasser Straße brach der Bus jedoch während des Abbiegens im Heckbereich aus. Beim Versuch gegenzulenken übersteuerte der 28-Jährige und verwechselte zudem Gas- und Bremspedal. Der elf Tonnen schwere Bus, in dem sich keine Fahrgäste befanden, schoss nach links über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 43-Jährigen aus Jembke.

Anschließend durchbrach der Bus eine 50 Zentimeter hohe Mauer einer Pizzeria, stieß auf dem dortigen Parkplatz gegen einen geparkten Opel Astra, driftete danach weiter durch einen Grundstückszaun und kollidierte anschließend mit der Überdachung eines benachbarten Wohnhauses. Erst an diesem Vordach kam der Bus schließlich zum Stehen.

Über 60.000 Euro Sachschaden - Kran musste zur Bergung her

Die Teams zweier Rettungswagen untersuchten vorsorglich die beiden Unfallbeteiligten, beide waren jedoch unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt mehr als 60.000 Euro. Zur Bergung des beschädigten Omnibusses wurde eine Spezialfirma mit einem Kran hinzugezogen.

red