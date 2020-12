Meiner Pflegeheim hofft auf schnelle Corona-Impfung

Auch nach dem Tod des früheren Ratsherrn Martin Pahl als Initiator hält der SPD-Ortsverein Meine an dessen Idee fest, an Heiligabend Menschen zu danken, die sich im Sozialdienst und ehrenamtlich für die Gesellschaft einsetzen.

Gerade unter dem Eindruck des bevorstehenden Festes ergeben sich immer wieder bemerkenswerte Einblicke hinter die Routinen. Nicht anders war es am Donnerstag, als die Delegation um Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann in der Seniorenresidenz Meine in der Mittelstraße anklopfte. Tim Stein, Ralf-Jürgen Buchmann, Papenteich-Bürgermeisterkandidat Randolf Moos und Landratskandidat Tobias Heilmann erlebten, wie schwierig es zurzeit ist, wenn Familien ihre Angehörigen im Pflegeheim besuchen wollen.

Ein Saal für Einzelbesuche im Pflegestift Meine

Die Residenz hatte Pavillons vor dem Haupteingang aufgebaut. Heimleiterin Angelika Capellmann nahm sich Zeit, um mit den Besuchern mit einem Glas Sekt anzustoßen. 87 Bewohner und 75 Mitarbeiterinnen hat sie bislang schadlos durch die Pandemie geführt: „Ja, wir sind bisher verschont geblieben.“ Und die Hoffnung wächst, dass es so bleibt. Bereits am Montag werde die Einrichtung die vollständige Bewohnerliste mit allen Einverständniserklärungen beim Gifhorner Gesundheitsamt einreichen, damit Senioren und Pflegepersonal so schnell wie möglich geimpft würden, kündigte Capellmann an. „Es kommt dann ein mobiles Impfteam zu uns.“

Zurzeit tragen alle Mitarbeiterinnen FFP-2-Masken, Capellmann sogar eine der Stufe 3 mit Filter. Die Bewohner müssen Masken aufsetzen, sobald sie das Heim verlassen. Für Einzelbesuche hat das Heim einen Saal hergerichtet, „unser sogenanntes Wohnzimmer“, erzählt Capellmann. Außerdem hat sie angrenzend ein beheiztes Zelt errichten lassen, um die Besuchsmöglichkeiten zu erweitern – aber stets nur eine Person zu einem Bewohner. „Ja, es ist nicht ganz einfach“, atmet sie für einen Moment durch. Noch am Donnerstag war auch die Heimaufsicht da. Solche externen Besucher müssen sich als erstes einem Schnelltest unterziehen, um das Haus betreten zu dürfen. Nur das Foyer ist ohne Kontrolle zugänglich.

Die Sozialdemokraten dankten Capellmann und ihrem Team symbolisch mit Kaffee, Kalendern und Schokoweihnachtsmännern. Ihre Besuche setzten sie bei Polizei, Straßenmeisterei, Diakoniestation, Tagespflege und der Rettungswache des Roten Kreuzes fort. Nur die Feuerwehr durfte in diesem Jahr keinen Besuch empfangen. Corona...