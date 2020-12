Gifhorn kann 2020 Zahl der Verkehrstoten nicht drücken

Ein tödlicher Unfall ereignete sich im Sommer auf der Kreisstraße 114 in Höhe des II. Koppelwegs in Gifhorn. Trotz Corona ging die Zahl der Verlehrstoten im Landkreis Gifhorn nicht zurück.

Zeitweilig deutlich weniger Verkehr im Corona-Lockdown und leicht rückläufige Unfallzahlen haben die Anzahl der Verkehrstoten im Kreis Gifhorn 2020 nicht senken können. Zuletzt starb sechs Tage vor Heiligabend ein 57-Jähriger bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 4 in Höhe Wichelnförth.

Dabei ist dieser Unfall noch gar nicht eingegangen in die vorläufige Statistik des Verkehrssachbearbeiters Winfried Enderle von der Polizei Gifhorn.

Trotz Corona 11 Verkehrstote - so viele wie im Vorjahr

Sie bildet den Zeitraum von Januar bis Ende Oktober ab, also auch die ungewöhnlich vekehrsarme Zeit des ersten Corona-Stillstands im Frühjahr. Dennoch waren 2020 erneut elf Verkehrstote zu beklagen wie bereits 2019.

„Positive Zahlen beruhen zum großen Teil auf dem deutlichen Rückgang der Mobilität während der Corona-Zeit von März bis Mai“, bilanziert Enderle. Günstig ausgewirkt habe sich zudem die verstärkte Verkehrsüberwachung durch die Polizei, was prompt zu mehr aufgedeckten Alkohol- und Drogenfahrten geführt habe – rechtzeitig, bevor dadurch etwas passieren konnte.

Polizei weitete Tempokontrollen im Kreis Gifhorn deutlich aus

Deutlich gesteigert habe die Polizei zudem ihre Tempokontrollen, berichtet der Verkehrssachbearbeiter: Innerorts um 47,5 Prozent, auf Landstraßen um 41 Prozent.

Ob und warum schwere Unfälle tödlich enden, erscheint nach Analyse der Ursachen oftmals schicksalhaft, resümiert Enderle: „Bei einigen schweren Unfällen liegen schwere Verletzungen oder Tod als Folge eng beieinander.“ Typisches Beispiel für den Landkreis sind die sogenannten Baumunfälle auf offener Strecke. Zwar sanken die Kollisionen im Beobachtungszeitraum von 25 (2019) auf 20, doch die Zahl der dabei getöteten Menschen sprang von 4 auf 7.

Zahl der Schwerverletzten nahm deutlich ab

Markant unter dem Vorjahreswert und zugleich unter dem mehrjährigen Mittel liegt die Zahl der Schwerverletzten. Von Oktober bis Januar 2020 blieb es bei 73 Opfern. Im Vorjahreszeitraum waren es 113, im Dreijahresdurchschnitt 115.

Schwer verletzt durch Baumunfälle wurden aktuell 17 Menschen, ein Jahr zuvor 32, im Durchschnitt 25.

Um beinahe ein Viertel zurückgegangen ist auch die Zahl der leicht verletzten Unfallopfer. Hier gibt es aktuell 490 nach 639 im vergangenen Jahr.

Die Gesamtzahl der Unfälle von Januar bis Ende Oktober 2020 betrug laut Enderle 3100. Das entspricht einem Rückgang um 15,4 Prozent gegenüber 2019.

Bei 2685 Unfällen blieb es bei Blechschäden (-14,4 Prozent). Bei den Unfallursachen ergab sich folgendes Bild: Wildunfälle ereigneten sich 1150 (-14,7 Prozent). Betrunkene Fahrer waren in 57 Fällen beteiligt (-6,6 Prozent). In 6 Fällen wies die Polizei dem Unfallverursacher Drogenmissbrauch nach. Das waren 2 Fälle mehr als 2019.

Raserei als Unfallursache stark rückläufig

Was Winfried Enderle freut, ist der auffällige Rückgang von Raserei als Unfallursache. 54 statt 110 Unfälle sind aktuell darauf zurückzuführen – daher auch sein Hinweis auf die verschärfen Tempokontrollen.

Doch Unfälle passieren meistens aus anderen Gründen: Am häufigsten sind die Fahrer abgelenkt, zunehmend durch Telefonieren oder Tipperei auf dem Smartphone. Gleich 518 Unfälle lassen sich so erklären. Bei 396 Crashs mangelte es am Sicherheitsabstand. 241 mal schepperte es beim Wenden und Rückwärtsfahren und bei 156 Unfällen lag ein Vorfahrtsverstoß vor.

Dass Unfallfahrer nach dem Crash das Weite suchten, kam 2020 in 561 Fällen vor. Das entspricht einem Rückgang von 19,6 Prozent. Aufgeklärt haben die Polizeiermittler in vier von zehn solcher Delikte.