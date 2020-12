Gifhorn freut sich über immer mehr Geburten

Dreh- und Angelpunkt für 141 Gifhorner Hochzeitspaare war das Trauzimmer in der Hochzeitsmühle Lady Devorgilla.

Was sich anlässlich des Weihnachtsbabys im Helios-Klinikum bereits abzeichnete, untermauert die Bevölkerungsstatistik des Standesamtes für 2020. Es kommen immer mehr Kinder zur Welt. So bedrückend das Jahr in mancherlei Hinsicht verlaufen sein mag – die Familien geben die Hoffnung nicht auf und schenken Kindern eine Zukunft.

So wird Standesbeamtin Melanie Ritterbusch bis Jahresende rund 1415 Geburten beurkundet haben. Für die letzten fünf ausstehenden Arbeitstage des Jahres ist dieser Wert noch geschätzt. Das Rathaus ist über Weihnachten und den Jahreswechsel coronabedingt im Lockdown. Der Abstand zu den 1325 Geburten des Jahres 2019 und der 1329 Geburten ein Jahr zuvor ist allerdings frappierend. 2017 hatte der Wert noch unter 1300 gelegen.

Nicht alle in Gifhorn Geborenen leben auch später im Landkreis

Wichtig ist der Standesbeamtin, dass keineswegs alle Mädchen und Jungen als gebürtige Gifhorner auch im Stadtgebiet wohnen werden. Das Helios-Klinikum, wo die meisten Entbindungen stattfinden, ist für den gesamten Landkreis zuständig und wird auch gerne von werdenden Eltern jenseits der Kreisgrenzen ausgewählt. Doch diese Voraussetzungen galten ja ebenfalls bereits, als die Geburtenzahl noch nicht so hoch lag.

Gifhorns Politik hat die Entwicklung bereits aufgegriffen. Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt hat eine Entwicklungsperspektive 2030 beantragt und unterstellt ein Einwohnerwachstum um 2000 auf 45.000 binnen zehn Jahren. Das würde allerdings auch weitere Zuzüge voraussetzen. Denn beinahe im Gleichschritt mit der Geburtenzahl steigt auch die Zahl der Sterbefälle. Ebenfalls hochgerechnet um Durchschnittswerte der verbliebenen fünf Arbeitstags bis Jahresende ermittelt Standesbeamtin Ritterbusch hier 676 Tote. Diese sind alle dem Stadtgebiet zuzurechnen.

Mehr Sterbefälle in 2020 als in den Vorjahren

Der Anstieg gegenüber 2019 ist deutlich, gab es seinerzeit doch 626 beurkundete Sterbefälle. 2018 waren es 605, ein Jahr zuvor 598. Den geringsten Einfluss dürfte hier die aktuelle Corona-Pandemie haben. Es sind vielmehr die übergeordneten demografischen Trends: Eine leicht wachsende Wohnbevölkerung und ein zunehmender Anteil von älteren Menschen in der Gesamtbevölkerung.

Richtig verhagelt hat Corona den Gifhornern die Hochzeitspläne für 2020. Gab es 2019 noch 294 Eheschließungen (2018: 284), waren es aktuell gerade 222. Viele Paare haben ihr Ja-Wort mehr oder weniger freiwillig auf 2021 verschoben, um unbelastet feiern zu können. Wer in Gifhorn vor die Standesbeamten trat, tat das überwiegend in der Hochzeitsmühle. Im Sommer war das luftige Ausweichquartier coronabedingt das einzige offizielle Trauzimmer, das Rathaus blieb für die Festgesellschaften geschlossen. Deswegen blieb die Zahl der Eheschließungen in der Mühle Lady Devorgilla stabil.

Stabilisiert hat sich die Zahl der Kirchenaustritte, etabliert die Zahl der gleischgeschlechtlichen Trauungen

Etabliert haben sich gleichgeschlechtliche Trauungen. Wie bereits 2019 gaben sich fünf homosexuelle Paare das Ja-Wort, bilanziert Ritterbusch, darunter zwei Frauen-Paare und drei Männer-Paare. Stabilisiert hat sich schließlich die Zahl der Kirchenaustritte, die beim Standesamt erklärt werden. Die evangelisch-lutherische Kirche verlor so 201 Mitglieder, die Katholiken 37 und die evangelisch-reformierte Gemeinschaft 2.