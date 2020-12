Tiere und die Lauenburgers freuen sich über Leiferder Hilfe

Dass sie einmal zwangsweise für einen längeren Zeitraum quasi sesshaft werden, hätte Alicia Lauenburger noch vor zehn Monaten nicht einmal im Traum gedacht. Seit Beginn der Corona-Pandemie steckt ihr Familien-Unternehmen, der „Circus Mirage“, auf dem Schützenplatz in Leiferde fest – mit fünf Erwachsenen, vier Kindern und 16 Tieren.

„Für uns ist das eigentlich der Horror“, sagt Lauenburger, „wir sind ja das Umherreisen gewohnt.“ Normalerweise wäre der Zirkus jetzt gerade in Minden – traditionellerweise gibt die Familie dort immer die Weihnachtsvorstellungen. Zwei Monate lang habe sich Lauenburgers Mann die Finger wund gewählt beim Versuch, einen neuen Standplatz für den Wanderzirkus zu finden. „Es gab nur Absagen, die Städte haben auch Angst. Das ist denen zu risikoreich, uns aufzunehmen.“ Dieses Jahr blieb die Manege also zum ersten Mal in der Familiengeschichte leer, das Zelt kalt.

Alicia Lauenburger: "In Leiferde sind alle so nett und hilfsbereit"

Heiligabend war es nur in den Wohnwagen der Zirkusleute mollig warm und heimelig. Der Abend verlief mal ganz anders als sonst, ungewohnt ruhig. „Uns hat ein Bauer eine selbst geschlachtete Gans vorbeigebracht“, so Lauenburger. Dazu frischen Rotkohl und Kartoffeln, das gab ein richtiges Festtagsmahl. Eine Frau aus dem Dorf habe sich nach dem Alter der Kinder erkundigt und Geschenke für sie gebracht. „Das fand ich ganz, ganz lieb!“

Die Lauenburgers sind froh, dass ihre Tournee durch Corona ausgerechnet in Leiferde unterbrochen wurde. „Hier sind alle so nett und hilfsbereit, wir sind wirklich in guten Händen.“ Während die Gemeinde der Familie während ihrer Standzeit Strom- und Wasserkosten erlässt, kämen immer wieder Menschen aus dem Ort und der ganzen Region mit Spenden vorbei. Alicia Lauenburger: „Wir sind froh, dass uns die Leute in dieser Notlage helfen.“ Das gehe nicht allen Zirkusbetrieben in Deutschland so, wie die Lauenburger von Bekannten erfahren haben. „Ohne Spenden kommen wir nicht aus.“

Tierärztin stellt Koppel zur Verfügung

Denn die Unterstützung des Staates bemesse sich an der Versorgung der Menschen, aber nicht der Tiere, die im Zirkus noch zusätzlich zu füttern sind. „Wir benötigen unter anderem einen Rundballen Stroh pro Woche.“ Der koste sonst etwa 70 bis 80 Euro. Dazu benötigen die Tiere Kraftfutter, Möhren und Sägespäne. Aber auch dafür hätten sich schon reichlich Spender gefunden, freut sich die Familienmutter.

„Die Tierärztin aus Leiferde können wir jederzeit anrufen, und wir durften ihre Koppel nutzen.“ Auch das war eine riesige Hilfe: Eine Bürgerin habe einfach mal die Versicherung für einen LKW übernommen. Andere hatten Öl für die Zeltheizung gespendet, damit die Artisten auch weiter trainieren können. An anderen Tagen werden die Fahrzeuge zur Wartung und Reparatur unter die Plane gefahren.

Dankeschön-Vorstellungen im September

Darüber hinaus stecken immer mal wieder Briefe im Briefkasten: „Die Leuten schreiben: Kopf hoch! Oder dass ihnen die Vorstellungen gefallen haben.“ Denn als Dankeschön hatte der Zirkus im September, als es die Hygienebestimmungen zuließen, für ein paar kostenlose Auftritte geöffnet – eine kurze Abwechslung und Erinnerung an die guten Zeiten, die hoffentlich bald wiederkommen.

Zurzeit kommen auch immer wieder Familien mit Kindern vorbei, um sich mal die Lamas, Esel, Kamel Caesar, Pony Apache und die Ziegen anzuschauen. Denn wer hatte zu Weihnachten schon echte Krippentiere vor Ort?