Drei KZ-Häftlingstransporte führten 1945 durch den Kreis Gifhorn

Dass an den letzten Kriegstagen im April 1945 KZ-Häftlinge per Bahn durch den Kreis Gifhorn transportiert und letztlich auch zu Fuß durch die hiesigen Orte getrieben wurden, ist seit langem bekannt – Zeitzeugen berichteten mehrfach von den Todesmärschen Tausender Häftlinge unter Gewalt der SS. Woher diese Menschen genauu kamen und was aus ihnen geworden ist, blieb in vielen Fällen jedoch ungeklärt.

Der Gifhorner Jörg Prilop vom Gifhorner Bündnis Bunt statt Braun hat verschiedene neue Quellen studiert und bringt eine Menge Licht ins Dunkel dieser Geschichte. Der ehemalige Lehrer der IGS Heinrich-Nordhoff in Wolfsburg sei auf das Thema aufmerksam geworden, als ihm kürzlich ein älterer Bericht von Heinz-Günter Gutmann wieder in die Hände fiel – aus der Broschüre „Gifhorn im Zeichen von Grund und Boden“ von 1991.

Falsche Zahlen- und Zeitangaben in den Quellen haben Jörg Prilop angetrieben

„Leider ist es ja auch in meinem Geschichtsunterricht damals immer zu kurz gekommen.“ Es gibt also einiges an Aufklärung nachzuholen. Doch in den zahlreichen Zeitzeugenberichten und sonstigen Quellen seien die Zahlen- und Zeitangaben immer wieder unterschiedlich und häufig falsch. Das habe ihn angetrieben, „noch ne Quelle zu finden, noch ne Quelle und so weiter.“

Nachdem er nun alles Verfügbare verglichen und zusammengetragen habe, ergebe sich ein recht schlüssiges Bild der Geschehnisse von damals. „Das was jetzt da steht, ist schon ganz gut belegt. Es waren wenigsten drei Transporte, dass ist nun bei der Recherche herausgekommen“, sagt Prilop. Die SS ließ im Frühjahr 1945 die meisten Konzentrationslager und deren Außenlager vor den anrückenden Alliierten „evakuieren“.

Häufig 80 Menschen pro Güter- oder Viehwaggon

In den meist offenen Güter- oder Viehwaggons, in denen oft mehr als 80 Menschen eingepfercht gewesen seien, habe drangvolle Enge geherrscht. „Häftlinge starben auf den Transporten. Während der Fußmärsche ermordeten das Wachpersonal, aber auch Zivilisten erschöpfte oder fliehende Gefangene. Bis heute sind die Namen der meisten Opfer unbekannt und die Grabstellen der Menschen selten lokalisiert.“ Die eingleisige Bahnstrecke von Gifhorn über Müden, Langlingen (Kreis Celle) und Wienhausen nach Celle seien Anfang April 1945 wohl von mehreren KZ-Zügen befahren worden – zwei seien definitiv nachgewiesen.

Prilop: „In den vielen Wagen des einen Zuges befanden sich in der Mehrzahl Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter der ‚Reichswerke Hermann Göring‘ in Salzgitter, die aus fast allen Regionen Europas dorthin verschleppt worden waren.“ Am 7. April 1945 habe die SS im Außenlager Drütte des KZ Neuengamme wegen der sich nähernden alliierten Streitkräfte einen Räumungstransport mit dem Ziel Bergen-Belsen zusammengestellt. „In Drütte waren auch Zwangsarbeiter eines Lagers aus SZ-Bad zusammengezogen und es kamen weitere Häftlinge aus dem KZ-Außenlager Holzen (KZ Buchenwald) hinzu“, heißt es im Wikipedia-Eintrag zum „Massaker von Celle“ (www.wikiwand.com/de/Massaker_von_Celle).

Schwerer Bombenangriff am 8. April 1945

„In der Nacht zum 8. April wurden 3800 bis 4500 Männer, Frauen und Jugendliche mit einem Zug abtransportiert. Der Zug erreichte am Nachmittag den Celler Güterbahnhof.“ Aufgrund der Bedrohung durch Luftangriffe sei der Zug über Gifhorn, Müden und Wienhausen gefahren. Der Häftlingszug, der im Bahnhof Celle neben einem Zug der Wehrmacht stand, wurde am frühen Abend des 8. April 1945 Ziel des schwersten Bombenangriffs, der im Zweiten Weltkrieg Celle traf: „Kurz nach 18 Uhr greifen amerikanische Flugzeuge den frontnahen Güterbahnhof von Celle an. Dort steht ein Transportzug mit 3000 männlichen Häftlingen aus den geräumten KZ-Außenlagern Drütte und Holzen sowie 450 Frauen aus dem KZ-Außenlager Salzgitter-Bad“, schreibt Jens-Christian Wagner im Buch „70 Tage Gewalt, Mord, Befreiung. Das Kriegsende 1945 in Niedersachsen“.

Zwischen 400 und 500 Häftlinge seien beim Angriff gestorben. „Die Überlebenden fliehen in die Stadt oder ins nahe Waldgebiet „Neustädter Holz“. In den folgenden 24 Stunden machten SS-Bewacher, Wehrmachtsoldaten, Polizisten und Zivilisten Jagd auf die Entflohenen. Den Gewaltexzessen und Erschießungen seien mindestens 170 Häftlinge zum Opfer gefallen. „Mehr als 2000 Menschen treibt die SS auf einen Todesmarsch in das KZ Bergen-Belsen.“ Am Sonntag, 8. April 1945, fielen auch Bomben auf die Gleisanlagen des Gifhorner Stadtbahnhofs. Kurz vorher befand sich am 6./7. April noch ein Transportzug mit vielen Häftlingen des KZ Mittelbau-Dora (bei Nordhausen) auf der Bahnstrecke Gifhorn-Celle. „Immer wieder hielt der Zug, um Tote entlang der Bahnstrecke zu verscharren“, sagt Prilop.

Prilop: Auch in Gifhorn wurden Menschen verscharrt

„Ein Massengrab mit 45 Leichen wurde beispielsweise am 16. Mai 1947 bei Wienhausen entdeckt.“ Dort erinnere seit einigen Jahren eine Bank mit Gedenktafel an das Schicksal der transportierten KZ-Häftlinge. Deren Text ende mit folgendem Satz: „Nutzen Sie die Ruhepause, um darüber nachzudenken und sich daran zu erinnern, dass die Demokratie von der Wachsamkeit und Mitgestaltung der Bürger lebt!“

Foto: Bil Bigner/Archiv Silberstein

Prilop ist sich sicher: „In unmittelbarer Nähe der ehemaligen Bahnstrecke von Gifhorn nach Celle wurden sicherlich auch auf Gifhorner Gebiet in Waldstücken oder an Ackerrändern Menschen verscharrt.“ Mehr als 60.000 Menschen vor allem aus der Sowjetunion, Polen und Frankreich mussten zwischen 1943 und 1945 im KZ Mittelbau-Dora für die deutsche Rüstungsindustrie Zwangs- arbeit leisten. 40 Außenlager von Dora verteilten sich über den gesamten Harz. Mehrere mit Tausenden von Häftlingen beladene Transporte verließen vom 4. bis 6. April 1945 den Bahn- hof des Hauptlagers. Außerdem wurden viele Menschen auf Todesmärsche durch den Harz in Richtung Nordosten getrieben. Die Gesamtzahl der Opfer von Räumungstransporten und Todesmärschen werde allein für das KZ Mittelbau-Dora auf 8000 geschätzt, sagt Prilop. Zwischen dem 7. und 11. April erreichten größere Häftlingsgruppen die Bahnhöfe Letzlingen, Bergfriede und Mieste in der Region der heutigen Gifhorner Partnerstadt Gardelegen.

"Marschunfähige" Häftlinge wurden über Leiferde und Isenbüttel-Gifhorn transportier

„Am frühen Morgen des 9. April 1945 kamen auf dem Bahnhof in Mieste zwei Güterzüge zum Stehen“, hat Prilop in einem Artikel der Altmark-Zeitung vom 8. September 2016 gefunden. „Ein am Ortsausgang des Nachbarortes Solpke (auf der Strecke nach Gardelegen) stehender Munitionszug war von zwei amerikanischen Tieffliegern bombardiert worden und explodiert ... Insgesamt standen nun 54 Güterwaggons auf dem Miester Bahnhof ... Über 2000 KZ-Häftlinge waren in den Waggons.“

Warum ist das für Gifhorn bedeutend? Jörg Prilop hat herausgefunden, dass 400 bis 600 „marschunfähige“ Häftlinge, die am 9. April 1945 Mieste erreichten, noch am 8. April im Außenlager Hannover-Stöcken in Güterwagen getrieben worden waren, die dann sehr wahrscheinlich über Lehrte, Leiferde und Isenbüttel-Gifhorn und Oebisfelde transportiert worden sind. „Der Großteil der Häftlinge dieses Außenlagers des KZ Neuengamme, die in Hannover-Stöcken in den Akkumulatorenwerken Zwangsarbeit leisten mussten, verließ in der Nacht zum 7. April das Lager zu Fuß in Richtung Norden.“

Drei Tage in Waggons eingeschlossen ohne Versorgung

Zu ihnen gehörte Stanislaw Majewicz, der nach dem Warschauer Aufstand 1944 deportiert worden war. Er berichtete über die Fahrt von Hannover durch den Kreis Gifhorn: „Wir waren geschwächte und kranke Häftlinge. Die Mehrheit litt an Durchfall, Geschwüren ... Wir hatten die Hoffnung, dass der Tag der Befreiung schon nah ist. Immer lauter hörten wir den Widerhall der sich nähernden Front. … Wir wurden in Güterwaggons geladen. In jedem Waggon waren 90 Häftlinge. Man kann sich vorstellen, welches Gedränge und welche stickige Luft in den Waggons war. Ein Teil der Häftlinge war nackt. … Am nächsten Tag um 4 Uhr morgens hat der Zug auf dem Bahnhof des Ortes Mieste gehalten….“ (zitiert aus: „Das Massaker in Gardelegen am 13. April 1945“ auf www.neuengamme-ausstellungen.info/content/documents/)

Die SS schloss die Häftlinge vom 9. bis 11. April in den Waggons ein, ohne sie zu versorgen. Tote wurden in der Nähe der Bahngleise begraben. Am 11. und 12.April 1945 zwang die SS verschiedene Marschkolonnen auf den Weg von Mieste in die knapp 15 Kilometer entfernte Stadt Gardelegen. Mehr als 370 Menschen überlebten schon diesen Todesmarsch nicht. In den Abendstunden des 13. April wurden 1016 Menschen ein Tag vor dem Eintreffen der US-Armee in der Feldscheune des Gutes Isenschnibbe ermordet – weniger als 40 Kilometer von Gifhorns Kreisgrenze entfernt.

Zeitzeugen gerne bei Prilop melden

In der Scheune am Stadtrand von Gardelegen hatten die SS-Bewacher das Stroh mit Benzin getränkt und die Tore verschlossen. Dann setzten sie das Gebäude mit den Häftlingen in Brand. Auf die Menschen, die den Flammen zu entkommen versuchten, schossen sie. Nur wenige entkamen. Für Prilop steht nun fest: „Es waren hunderte Menschen dabei, die vorher über die Gleise bei Isenbüttel-Gifhorn transportiert worden waren.“ Der Hobbyhistoriker legt den Gifhorner nahe, mal ihre Partnerstadt Gardelegen zu besuchen – wenn es die Hygieneverordnungen wieder zulassen. Im vergangenen September wurde an der Gedenkstätte Isenschnibbe ein Informationszentrum eröffnet (Internet: gedenkstaette-gardelegen.sachsen-anhalt.de). Nur eins fragt sich Prilop noch: „Gibt es vielleicht noch Zeitzeugen?“ Die sollte sich dann bei ihm melden.