Penny-Markt an Isenbütteler Hauptstraße muss für zwei Jahre schließen

Schlechte Nachrichten für alle Isenbütteler. Wegen massiver Umsatzeinbußen aufgrund der Großbaustelle vor der Tür, schließt der Penny-Markt an der Hauptstraße zum Jahresende für wohl circa zwei Jahre seine Pforten. Die Mitarbeiter sollen während dieser Zeit in anderen Penny-Märkten weiterbeschäftigt werden. Das teilte Bettina Constabel, die Vertriebsleiterassistentin Nord, des zur Rewe-Group zählenden Handelskette auf Anfrage unserer Zeitung am Mittwoch mit.

Großbaustelle in Gifhorn: Penny muss schließen

Laut Constabel verzeichnete der Markt durch die „katastrophalen Straßenverhältnisse aufgrund der Baumaßnahmen im Ort massive Umsatzeinbußen und Kundenverluste, die in diesem Ausmaß nicht erwartet worden waren.“ Ob die vorübergehende Schließung für Umbauten genutzt wird, steht noch nicht fest. „Wir sind noch in der Planungsphase“, erklärte Constabel schriftlich.

Der Parkplatz des Discounters war am Mittwoch stärker frequentiert als sonst. Die Kunden nutzen den ausgelobten Rabatt, der helfen sollte, die Regale zu leeren. Zu ihnen zählte Elke Hanke aus Calberlah, die das vorübergehende Aus bedauert. „Ich habe vorhin davon erfahren und mich sofort aufs Rad geschwungen, denn es gibt einige Produkte, die ich hier bevorzugt kaufe“, berichtete sie. „Hauptsache, der Markt macht tatsächlich wieder auf.“ Das hofft auch Birgit Scheele, die dort zu Fuß ihre Einkäufe erledigt: „Wenn man etwas vergessen hat, hatte man es bisher nicht weit.“ Wegen des kurzen Weges zu ihrer Arbeitsstätte bei der Diakonie war der Markt auch für Lena Hanke aus Isenbüttel bislang die bevorzugte Einkaufsquelle. „Wir sind auch mit unseren Senioren hierhergekommen, wenn sie etwas einkaufen wollten.“

Der Penny-Markt in Isenbüttels Mitte war am Mittwoch ausnahmsweise gut besucht. Foto: Daniela Burucker

Bürgermeisterin bedauert Schließung

Im Markt selber weist ein Plakat im Vorraum auf die Schließung hin. Die Regale sind sichtlich geleert. „Einen guten Rutsch und bis in zwei Jahren“, verabschiedet die Kassiererin jeden Kunden. Die Gemeinde Isenbüttel wurde von der geplanten Schließung überrascht. „Wir wurden in die Entscheidung nicht einbezogen, sondern nur in Kenntnis gesetzt“, berichtet Bürgermeisterin Tanja Caesar. „Für die Menschen, die in der Nähe wohnen, bedauere ich das sehr.“

Aktuell hat Caesar kräftig zu tun, um das Gerücht zu entkräften, die Schließung wäre endgültig. „Ich gebe das weiter, was Penny uns sagt“, erklärt sie. „Ob es am Ende so kommt, steht in den Sternen.“ Zugleich lobt Caesar das Entgegenkommen der Handelskette, die ihren Parkplatz seit Beginn der Arbeiten im Frühjahr unentgeltlich zur Nutzung durch alle zur Verfügung gestellt hat, die in der Ortsmitte etwas zu erledigen haben. Mit freier Fahrt auf der Hauptstraße (L292) ist wohl erst Ende 2021 zu rechnen. Bislang liegt alles im Zeitplan.