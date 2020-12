Silvester 2020 in Gifhorn: Gartentor statt Brandenburger Tor

Für den Musiker und Mitbetreiber des Kultbahnhofs Volker Schlag könnten Silvester 2020 und 2019 unterschiedlicher nicht sein: Vor zwölf Monaten rockte er bei der Megasause mit Millionenpublikum und seiner Band Brenner am Brandenburger Tor – dieses Jahr gibt es ein Grillerchen zu viert am heimischen Gartentor. Die Rundschau hat die Gifhorner gefragt, wie sie diesmal Silvester feiern, was sie vermissen – und was nicht. Was erwarten sie vom nächsten Jahr?

Volker Schlag, Kultbahnhof-Betreiber und Bassist bei Brenner

„Wir haben dieses Jahr ein befreundetes Pärchen eingeladen, sind vier Leute, spielen etwas und grillen auf der Terrasse. Das sieht ganz anders aus als letztes Jahr – da spielten wir mit Brenner vor dem Brandenburger Tor. Wir haben noch einen alten Oma-Ofen, der wird aktiviert für Punsch und Suppe. Ich habe in der Corona-Zeit viel gelernt, was ich mit nach 2021 nehmen möchte: Zum Beispiel, was es heißt, Künstler und kreativ zu sein. Man muss etwas selber machen statt nur zu meckern! Genau das haben wir die letzten Monate gemacht – und es fühlt sich gut an. Anstrengen musste man sich auch schon früher, jetzt aber noch mehr. Und: Ich bin dankbarer geworden, dankbarer, dass ich hier leben darf. Ich bin gespannt, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wenn das Virus überwunden ist. Ich glaube es bleibt etwas von der Spaltung, es ist viel Misstrauen unterwegs. Wie geht man nächstes Jahr damit um? Nimmt man sich wieder in den Arm?“

Lena Düpont, Gifhorns EU-Abgeordnete (CDU)

„Silvester war bei mir tendenziell auch in den vergangenen Jahren eher in kleiner Runde. Trubel gab es das Jahr über genug. Dieses Jahr eben in sehr kleiner, familiärer Runde. Das Beisammensein steht im Mittelpunkt mit vielen ‚Weißt du noch?‘ und lebhaften Debatten über die Vorsätze im neuen Jahr. Die Bilanz dieses Jahr wird sehr gemischt ausfallen. Europa-politisch mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027, Wiederaufbaufond, Impfstoff … Es war durchaus erfolgreich, aber natürlich wäre es mir lieber gewesen, wir hätten die Brisanz und Dringlichkeit nicht gebraucht. Meine Gedanken sind auch bei denjenigen, die nicht mehr unter uns sind oder die schwer von der Pandemie getroffen sind. Politisch und persönlich werden wir alles daransetzen, das Jahr 2021 für die Bewältigung der Pandemie und die richtigen Weichenstellungen für Wirtschaft und Gesellschaft zu nutzen. Und persönlich: Ich würde gern meinen Job wieder unter normalen Bedingungen machen. Aber da bin ich ja wahrlich nicht die einzige. Als persönliches Ziel bleibt, Familie, Beruf, Europa und Wahlkreis weiter unter einen Hut zu bekommen.“

Torsten Hacke, Bäcker in Ahnsen/Meinersen

„Silvester zu Hause mit Frau ist auch mal ganz schön – statt Party im privaten Kreis mit rund 50 Leuten. Zu Mitternacht gibt es eine Tasse Kaffee und Berliner, am liebsten mit Pflaumenmus. Was ich mir vornehme ist, 2021 nicht ganz so viel zu arbeiten wie 2020 – und ein paar Kilo runter zu bekommen mit mehr Brot essen. Brot hält länger satt.“

Nicole Ziemann-Witt, Kinderbuchautorin

„Wir feiern Corona-konform im engsten Familienkreis und werden gemütlich Gesellschaftsspiele spielen. Traditionell wird es bei uns Burritos geben (gefüllte Tortilla aus Weizenmehl). Auf eine größere Feier mit Freunden und anderen Familienmitgliedern werden wir schweren Herzens verzichten. Aber Gesundheit geht vor und in diesem Punkt müssen wir alle zusammenhalten, damit wir vielleicht im nächsten Jahr wieder alle zusammenkommen können. Es war ein ungewöhnliches Jahr voller Herausforderungen und ich denke, dass es 2021 erstmal so weitergehen wird. Daher lasse ich es auf mich zukommen. Es stehen neue Buchprojekte an, doch ich werde sehen, was davon umsetzbar sein wird. Ich muss sagen, dass mir der Kontakt zum Publikum, vor allem zu den jüngeren Lesern, sehr fehlt. Wie viele andere wünsche ich mir da wieder mehr Normalität. Wichtig ist aber, dass wir umsichtig mit der Krise umgehen und Rücksicht nehmen. Wir sollten uns immer vor Augen halten, dass es uns im Allgemeinen gut geht. Wir haben ein Dach über dem Kopf, leben im Frieden, haben es warm und genügend zu essen, müssen keine Not leiden, wie viele andere Menschen auf der Welt. Das sollte uns mit jeder Minute, die die Pandemie andauert, bewusst sein. Wir sollten dankbar dafür sein. Dankbarkeit ist das, was ich mir manchmal von anderen Menschen wünsche.“

Klaus Rautenbach, Gemeindedirektor in Isenbüttel und Kreistagsabgeordneter (Grüne)

„Helga und ich haben in den letzten Jahren meist zu zweit gefeiert, wir wollten unser Haus in der Silvesternacht ungern allein lassen. Deshalb ist die Situation nicht so ungewohnt. Aber fehlen wird auf jeden Fall das Silvesterkonzert, das wir in den letzten Jahren im Dom in Braunschweig oder in der Nikolai-Kirche kurz vor dem Jahreswechsel genießen konnten. Außerdem war es immer toll, kurz nach 24 Uhr auf die Straße zu gehen und mit der Nachbarschaft anzustoßen. Auch das werden wir wohl vermissen müssen. Anders wird es in diesem Jahr mit dem Essen sein. Wir werden uns zum ersten Mal ein schönes festliches Essen aus einem guten Restaurant holen. Was mir Silvester durch den Kopf geht? Die Corona-Zeit steckt mir schon in den Knochen, aber ich bin auch froh und dankbar, dass wir bislang ohne gesundheitliche Einschränkungen diese Zeit überstanden haben, obwohl ich ja jobbedingt viel unterwegs sein musste. Mit dem Vornehmen ist das ja immer so eine Sache, aber ich habe mir auferlegt, meine vielfältigen Aufgaben so zu organisieren, dass mir mehr Zeit für meine Frau und mich bleibt. Und eigentlich möchte ich auch mal mehr für meinen Körper tun … mal sehen!

Thomas Reuter, Polizeisprecher und Kreistagsabgeordneter (CDU)

„Ich feiere mit meiner Ehefrau und einem befreundeten Pärchen in unserem Partykeller den Jahreswechsel. Wir nutzen den Außer-Haus-Service eines Gifhorner Gastronomiebetriebes und genießen ein rustikales Abendessen. Auf diese Weise unterstützen wir zudem die heimische Wirtschaft. Bei den Getränken gibt es ganz klassisch Sekt, auch alkoholfreien Sekt sowie andere Kaltgetränke nach Bedarf. Tischfeuerwerk und Knallbonbons gehören genauso dazu wie das eine oder andere lustige Gesellschaftsspiel. Musikalisch untermalt mit Oldies und Stimmungsmusik. Also: alles ganz ruhig und eher besinnlich im kleinen Kreis. Die Anzahl der Gäste ist dieses Mal geringer, aber die Art und Weise des Silvesterfeierns ist wie in den Jahren zuvor. Ich freue mich darauf und vermisse eigentlich nichts. Wünsche für das neue Jahr: Für meine Familie und mich persönlich wünsche ich mir Gesundheit. Seit Beginn der Pandemie treibe ich sehr viel Sport, was ich auch beibehalten möchte, da es mir gut tut. Ansonsten werde ich mich 2021 langsam auf meinen Ruhestand vorbereiten, in den ich Ende des Jahres eintreten werde. Für alle Menschen wünsche ich mir, dass wir die Pandemie schnellstmöglich hinter uns lassen und bald wieder ein ganz normales Leben führen können.“

Sylvia Pfannschmidt, Superintendantin im Kirchenkreis Gifhorn

„Ein Moment der Besinnung und des Rückblicks gehört für mich traditionell zum Silvesterabend dazu, normalerweise im Gottesdienst. Den werde ich vermissen. Seit mein Mann und ich hier in Gifhorn wohnen, gehört der Gang zum See um kurz vor Mitternacht für uns zu Silvester. Der Blick auf das Feuerwerk wird in diesem Jahr nicht möglich sein. Mal sehen, ob wir trotzdem einen Gang durch die Nacht machen.“ Matthias Nerlich, Gifhorns Bürgermeister „Den Silvesterlauf vermisse ich, auch wenn ich nicht jedes Jahr dabei war. Der gehört in Gifhorn einfach dazu und es ist toll, dass sich in den letzten Jahren immer wieder Organisationsteams gefunden haben. Vielen Dank dafür! Die letzten Meter in diesem Jahr werde ich daher allein bei einer Runde um des Schlosssee zurücklegen. Und im nächsten Jahr hoffentlich wieder mit ganz vielen Läuferinnen und Läufern. Einfach mal raus an die Ostsee – das vermisse ich ehrlich gesagt auch. Aber in diesem Jahr dann eben mal wieder Schlosssee statt Ostsee. Auf der anderen Seite: kein großer Trubel, keine großen Partys. Das werde ich nicht vermissen. Die gewonnene Ruhe nutze ich gern, um zum Jahresende einige sehr gute Freunde anzurufen und ihnen die besten Wünsche fürs neue Jahr mit auf den Weg zu geben. Abends treffe ich mich im ganz kleinen Kreis, genau den Regeln entsprechend. Wir werden zu viert sein, gut essen und sicher fliegt dann bis Mitternacht der eine und andere Dartpfeil.“