Gifhorns erstes Baby des Jahres 2021 heißt Lejhana

Gifhorn. Die Eltern sind aus Flechtorf. Bruder Loan lernt seine Schwester per Videokonferenz kennen, weil wegen Corona keine Besuche erlaubt sind.

Das erste Baby im Helios-Klinikum in Gifhorn kam um 7.43 auf die Welt: Lejhana Lindner ist das Neujahrsbaby 2021. Über das freudige Ereignis freuen sich Mutter Marie Lindner, Vater Egzon Shatri und das vierjährige Brüderchen Loan.

„Es war eine tolle Geburt“, sagte die 26-jährige Mutter im Telefongespräch mit der Gifhorner Rundschau. „Lejhana kam schnell und es war nicht so schmerzhaft.“ Vor allem ist Marie Lindner über die „tollen Hebammen“ glücklich. Wegen denen sei die Familie aus Flechtorf (Kreis Helmstedt) auch ins Gifhorner Klinikum zur Entbindung gegangen. Die Neubürgerin hatte sich schon früh am Silvesterabend mit Wehen angekündigt, hat die da noch dreiköpfige Familie aber noch in Ruhe den Jahreswechsel feiern lassen.

Mitten in der Nacht ging es ins Krankenhaus

„Gegen 3.30 Uhr sind wir dann losgefahren“, erzählte die Mutter mit einer geübten inneren Ruhe. Vater Egzon durfte im Kreißsaal dabei sein, als das 4280 Gramm schwere und 54 Zentimeter große Töchterchen das Licht der Welt erblickte. Seitdem ist für Mutter und Kind wegen der Hygienebeschränkungen aber kein Besuch im Klinikum zugelassen.

„Vater und Sohn dürfen erst wieder kommen, um uns in ein paar Tagen abzuholen.“ Dabei warte Loan schon ganz ungeduldig, endlich sein Schwesterchen mal in Natura zu sehen. Mutter Marie: „Wenigstens haben wir schon mal eine Videokonferenz mit dem Handy gemacht.“