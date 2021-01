Landkreis Gifhorn blockiert Naturschutz-Großprojekt

Ein Naturschutzgebiet, zwei Kommunen und mittendrin drohende Strafzahlungen und Klage der EU: Das von der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Gifhorn angestrebte Naturschutz-Großprojekt Ilkerbruch und Barnbruchswiesen könnte jetzt das niedersächsische Umweltministerium dazu bringen, von seinem Weisungsrecht Gebrauch zu machen, um die Ausweisung durchzusetzen.

Obwohl der Landkreis Gifhorn nur einen zehnprozentigen Anteil an der Fläche des geplanten Naturschutzgebietes hat, blockiert er das Vorhaben. Foto: privat

Anlass dafür ist der Beschluss des Gifhorner Kreistags, der sich ungeachtet der Mehrheitsgruppe aus CDU, SPD, Unabhängigen und FDP mit einer Drei-Stimmen-Mehrheit dagegen ausgesprochen hatte, eine Fläche von 720 Hektar zum Naturschutzgebiet auszuweisen. Das Pikante daran: Der Landkreis Gifhorn hat an dem gemeinsamen Naturschutzgebiet einen Anteil von nur knapp zehn Prozent. Der Großteil der Fläche gehört zur Stadt Wolfsburg. Dort hatte der Rat der Stadt bereits Mitte Juli für eine Ausweisung gestimmt. Die Wolfsburger CDU-Fraktion allerdings lehnte das Vorhaben ab, weil es für die Jagd bestimmte Einschränkungen gibt. So gelte beispielsweise ein Jagdverbot im Umkreis von 300 Metern um Horste und Brutplätze von Großvögeln wie Schwarzstorch oder Seeadler.

Knatsch wegen Verordnung von Seiten der CDU

Und genau an diesem Punkt arbeitete sich auch die Gifhorner Kreistags-CDU ab – allen voran Jochen Gese, Förster im Ruhestand und passionierter Jäger aus dem benachbarten Calberlah. In keiner anderen Verordnung gebe es so enge Vorgaben, so extreme Verbote. Das sei handwerklich ganz schlecht gemacht von der Stadt Wolfsburg, schickte er eine verbale Breitseite in die Nachbarstadt. Der Landkreis Gifhorn sollte sich nicht die Pistole auf die Brust setzen lassen, nach dem Motto „erst kommt die EU, dann kommt die Klage“.

Hintergrund der Ausweisung zum Naturschutzgebiet sind rechtliche Vorgaben der EU, die zum einen die Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten rechtsverbindlich umgesetzt sehen will und zum anderen Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH) zum Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten rechtsverbindlich geschützt haben möchte. Ursprünglich sollte das bereits vor zehn Jahren erledigt sein. Doch nachdem die 2010 gesetzte Frist auch 2015 noch nicht umgesetzt war, leitete die EU-Kommission 2015 ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Allein in Niedersachsen waren vor rund zwei Jahren landesweit mehr als 100 FFH-Gebiete noch nicht unter Naturschutz gestellt. Inzwischen gehören Ilkerbruch und Barnbruchswiesen zu den absoluten Nachzüglern.

SPD und Grüne befürworten die Pläne

Zu den Befürwortern im Gifhorner Kreistag gehören SPD und Grüne. Aber auch Landrat Andreas Ebel (CDU) sprach sich dafür aus, das Feuchtwiesengebiet zwischen Wolfsburg und Gifhorn unter Schutz zu stellen. Während die SPD eine Warnung vor den fatalen Folgen einer Nicht-Zustimmung an den Mehrheitspartner schickte, betonten die Grünen, dass die aktuelle Verordnung keine Maximal-Lösung sei. Es handele sich eher um einen realistischen Interessenausgleich, mit dem alle in gleichem Maße unzufrieden seien. „Sparen Sie uns dieses Schauspiel“, mahnte Arne Duncker in Richtung CDU. Doch die beharrte auf ihrer Position und ließ ebenso den Appell der Kreisrätin Ute Spieler unbeachtet, die sich eine „verantwortungsvolle Entscheidung“ gewünscht hatte.

Spieler selbst wollte sich am Montag nicht weiter äußern, ob das Umweltministerium bereits von seinem Weisungsrecht Gebrauch gemacht habe. Es handele sich um ein laufendes Verfahren, zudem es noch keinen neuen Sachstand gebe, teilte sie mit.