Die Erdölförderung im Landkreis Gifhorn begann bereit im 19. Jahrhundert und dauert bis heute an. Bohrschlammgruben sind seit Jahrzehnten nicht mehr erlaubt und gehören zu den Altlasten, die auf ihr Gefährungspotenzial untersucht werden sollen. (Archivbild)

Vier Gruben im Landkreis sind bereits untersucht worden, weitere sollen folgen. Das kostet den Kreis 880.000 Euro in den kommenden drei Jahren.

Kreis Gifhorn investiert in Untersuchung von Bohrschlammgruben

880.000 Euro will der Landkreis Gifhorn in den nächsten drei Jahren ausgeben, um einen Teil der 52 Bohrschlammgruben zwischen Schwülper und Sprakensehl auf ihr Gefährdungspotenzial zu untersuchen. Das berichtete am Mittwoch Kreisrätin Ute Spieler. Sie stellte zusammen mit Antje Präger, Leiterin des Fachbereichs Umwelt, und Jürgen Brunke, das weitere Vorgehen vor und erläuterte Hintergründe.

Die Hinterlassenschaften der Erdölgewinnung im Landkreis sind Bestandteil einer rund 150-jährigen Fördergeschichte, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Landkreisen Peine und Gifhorn begann. Niedersachsenweit geht das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) von mehr als 500 Bohrschlammgruben aus der Erdöl- und Erdgasförderung aus. Besonders viele gibt es im Raum Cloppenburg und Diepholz und in der Region Hannover-Nienburg.

In der Region sind Verdachtsflächen von Bohrschlammgruben neben den Landkreisen Gifhorn und Peine auch in der Stadt Salzgitter sowie in der Gemeinde Burgdorf, Kreis Wolfenbüttel, erfasst. Bereits unter Aufsicht des LBEG steht eine Grube bei Neindorf, Stadt Wolfsburg.

Über ein Förderprogramm werden 80 Prozent der Kosten finanziert

Für die Untersuchung der Gruben läuft seit 2016 noch bis Mitte des Jahres ein Förderprogramm, wonach aufgrund einer Vereinbarung des Landes Niedersachsen mit dem Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung die Industrie 80 Prozent der Kosten trägt.

Im Kreis Gifhorn wurden bisher sechs Bohrschlammgruben untersucht, zwei davon in Wohnortnähe wie beispielsweise in Leiferde. Die anderen befinden sich in Hardesse, Vorhop, Schneflingen, Dedelstorf und Hankensbüttel.

Die Untersuchungen sind in drei Phasen angelegt. Zunächst erfolgt eine historische Recherche sowie die Ermittlung der bisher bekannten Daten und Fakten zu den Gruben, dann als zweite Phase eine Felduntersuchung mit Boden- und Grundwasseruntersuchungen und zuletzt in der Phase drei – wenn überhaupt erforderlich - eine vertiefte weitergehende Untersuchung des jeweiligen Standortes sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.

Vier Gruben im Landkreis Gifhorn sind bereits abschließend untersucht

Von den sechs untersuchten Gruben des Landkreises Gifhorn sind bei vier Gruben die Untersuchungen bis einschließlich Phase zwei abgeschlossen. Auffälligkeiten hinsichtlich des Gehalts an gesundheitsgefährdenden Stoffen wie Benzol, Toluol oder anderer Kohlenwasserstoffe, die möglicherweise krebserregende Spuren enthalten, habe es nicht gegeben.

Der Landkreis Gifhorn dazu: „In den Gruben wurden neben den mineralischen Abfällen auch langkettige Alkane gefunden. Dies sind Kohlenwasserstoffverbindungen, die für ölfündige Tiefbohrungen typisch sind. Solche langkettigen Verbindungen sind außerordentlich immobil und wandern folglich nicht in Richtung Grundwasser.“

Die Phase drei einzuleiten sei nicht notwendig, gleichwohl habe sich der Landkreis für ein Grundwasser-Monitoring entschieden, um sicherzustellen, dass auch weiterhin keine Verunreinigungen auftreten und das Untersuchungsergebnis dauerhaft bestätigt bleibt.

Bei den zwei weiteren Gruben werden die Boden- und Grundwasseruntersuchungen voraussichtlich Ende Januar beginnen. Die Ergebnisse der Aktenrecherche geben aber auch hier keine Anhaltspunkte für eine zu erwartende stärkere oder stofflich andersartige Verunreinigung, erläuterte Umweltexpertin Präger.

In den nächsten Wochen sollen Förderanträge gestellt werden, um die Untersuchung weiterer Bohrschlammgruben fortzusetzen. Das sei jedoch nicht für alle 46 Bohrschlammgruben möglich. „Das würden wir gar nicht genehmigt bekommen“, erläuterte Präger. Der Grund dafür liege in den Förderrichtlinien, die eine Priorisierung der zu untersuchenden Bohrschlammgruben erforderlich mache.

Nach ersten Untersuchungen kein „greifbarer Anlass zur Besorgnis“

Für eine komplette Untersuchung hatte sich in den vergangenen Wochen vor allem die Kreistagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen eingesetzt. Sie warfen dem Landkreis zögerliches Handeln vor und verwiesen auf das Ende des Förderprogramms und darauf, dass von 421 Verdachtsfällen in Niedersachsen bereits 220 Untersuchungen bewilligt worden seien. Andererseits gehöre der Landkreis Gifhorn zu den Kommunen mit den landesweit meisten Bohrschlammgruben.

Dass von mangelndem Handeln nicht die Rede sein kann, erläuterten Spieler und Präger. Mit den Arbeiten zur Erfassung der Bohrschlammgruben sei bereits 2016 begonnen worden. Richtig sei, dass sich die Genehmigungsverfahren in die Länge zögen. Auch gebe es Gespräche, um eine Verlängerung des Förderzeitraums zu erreichen. Der Landkreis Gifhorn habe ein Altlastenkataster, bei denen die Schlammgruben nicht oberste Priorität hätten, weil die Gefährdungslage deutlich geringer sei als beispielsweise bei einer ehemaligen Tankstelle oder Reinigung.

Gleichwohl stelle der Landkreis sicher, dass die Gesundheit der Bevölkerung ernst genommen und geschützt werde. Ein aktuell greifbarer Anlass zur Besorgnis liege nicht vor.