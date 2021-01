Kreis Gifhorn verzichtet zunächst auf schärfere Kontaktsperre

Die am vergangenen Montag angekündigte Kontaktsperre im Landkreis Gifhorn sei erarbeitet, trete aber nach ausführlichen Beratungen im Krisenstab und mit der Polizei zunächst noch nicht in Kraft. Das teilte Landrat Andreas Ebel am Freitagnachmittag mit.

Inzidenzwert im Kreis Gifhorn schwankte stark

Warum diese Verschiebung? „Zunächst zeigen die enormen Schwankungen in den 7-Tage-Inzidenzen gerade der vergangenen Tage, dass noch keine verlässlichen Aussagen hinsichtlich einer Entwicklung der Infektionszahlen getroffen werden können“, heißt es in der Mitteilung. Dauernd schwankte der Wert um 30 Zähler hin und her, am Freitag schließlich sank er sogar um 33,5 auf unter die 200er Marke. „Die Kreisverwaltung nimmt sich daher die Zeit, die Situation noch weiter zu beobachten und zu bewerten“, so Ebel.