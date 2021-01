Ausgangssperre im Kreis Gifhorn: Nur zwei Verstöße am Wochenende

Gifhorns Bürger halten sich offensichtlich weiter diszipliniert an die Ausgangssperre, die zwischen 20 und 5 Uhr greift und nur in Ausnahmefällen umgangen werden darf – zum Beispiel, wenn man in diesem Zeitraum seiner Arbeit nachgehen muss. Oliver Jeromin, Chef vom Dienst bei der Polizeiinspektion Gifhorn, berichtet, dass von Freitag auf Samstag lediglich zwei Verstöße festgestellt wurden, von Samstag auf Sonntag gar keine. „Wer unterwegs war, hatte auch ein berechtigtes Interesse und konnte es nachweisen“, so Jeromin. So gab es Fälle, in denen Bürger zur Arbeit wollten oder von der Arbeit nach Hause fuhren oder auch Medikamente austrugen.

Polizei-Sonderdienst befasst sich ausschließlich mit Corona-Kontrollmaßnahmen

19 Polizisten vom Sonderdienst, der sich ausschließlich mit Corona-Kontrollmaßnahmen befasst, waren am Freitag über den tag verteilt im Einsatz, am Samstag waren es 13 mit zusätzlicher Unterstützung der Bundespolizei.

Laut Oliver Jeromin werden die Kontrollen bis auf Weiteres täglich fortgesetzt.

Lesen Sie auch: