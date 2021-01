Gifhorns Landrat entschuldigt sich bei Pflegekräften

Die Zahl der an Corona gestorbenen Menschen im Landkreis Gifhorn steigt weiter an. Seit Wochenbeginn kamen nach Angaben des Landkreises 18 weitere Tote hinzu. Sie gehörten weitestgehend alle zur Gruppe der älteren Menschen. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 78 Kreiseinwohner gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstagvormittag bei unverändert bei 172,2.

Die Gesamtzahl der Infizierten hatte bereits am Wochenende die Marke von 3000 übersprungen. Am Dienstag waren es 3023 (+17) Infizierte. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen betrug 304. Getestet hat der Landkreis bisher 12.191 Menschen, 193 mehr als am Vortag. Geimpft wurden im Kreis Gifhorn bisher 2209 Menschen.

Unstimmigkeiten ausgeräumt

Ausgeräumt sind offensichtlich die Unstimmigkeiten zwischen Landrat Andreas Ebel und der Dachstiftung Diakonie, dem DRK und weiteren Unterzeichnern eines offenen Briefes, in dem vergangene Woche die Task-Force für Alten- und Pflegeheime scharf kritisiert wurde. „Wir begrüßen die kurzfristige Einladung des Landrates zu einem gemeinsamen Gespräch sehr. Seine Entschuldigung war offen und ehrlich.

Er hat deutlich gemacht, dass er die gute Arbeit der Pflegekräfte nicht in Frage stellt. Zukünftig geht es darum, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen, um gemeinsam die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von DRK-Geschäftsführer Sandro Pietrantoni sowie Jens Rannenberg, Vorstand der Dachstiftung Diakonie.

Ebel hatte zuvor klargestellt, dass er die Arbeit und das überdurchschnittliche Engagement der Pflegekräfte sehr schätzt. „Es tut mir sehr leid, dass hier ein falscher Eindruck entstanden ist. Dafür möchte ich mich ausdrücklich entschuldigen. Für mich stand immer außer Frage, wie gut die geleistete Arbeit in den Einrichtungen ist“, so der Landrat. Sein Bestreben sei es, die Heime zu unterstützen und zu stärken. Von dem Begriff Task-Force ist nicht mehr die Rede in der Pressemitteilung, stattdessen wird auf die Heimaufsicht verwiesen, die in erster Linie eine unterstützende und beratende Funktion habe.

Polizisten nehmen beratende Funktion ein

Auch werden keine Polizisten in Uniform in den Altenheimen kontrollieren. Der Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn, Thomas Bodendiek, erläuterte in diesem Zusammenhang die Rolle der Polizeikräfte: „Wir nehmen in dieser Situation und bei der Thematik eine beratende Funktion ein. Es wird niemand in Uniform in die Einrichtungen gehen, um dort Kontrollen durchzuführen. Dies war im Übrigen auch nicht geplant.“

Weiterhin kein Thema ist das Anfang vergangener Woche angekündigte Kontaktverbot. Am Freitag hatte der Landrat darauf hingewiesen, die Corona-Lage zunächst weiter beobachten zu wollen. Seitdem ist die Inzidenz weiter gesunken. Weiterhin gilt, dass sich jede Person in der Öffentlichkeit ebenso wie in der eigenen Wohnung beziehungsweise im eigenen Haus und Hof nur alleine oder mit Personen, die dem eigenen Hausstand angehören, und höchstens einer weiteren Person oder umgekehrt als Einzelperson mit mehreren Personen aus einem gemeinsamen Hausstand aufhalten darf.