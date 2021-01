Bahnübergang Triftweg, Haushalt und Bürgschaft beschäftigen Rat

Die Anwohner sind seit etlichen Jahren genervt und verzweifelt. Sobald ein Zug den unbeschrankten und damit technisch nicht gesicherten Bahnübergang Triftweg in Isenbüttel passieren will, muss der Lokführer sein Eintreffen per Pfeifton anküdigen. Mit dem neuen Stundentakt der Regionalbahn, durch den mehr Züge fahren, hat die Lärmbelästigung nun deutlich zugenommen.

Der unbeschrankte Bahnübergang am Triftweg in Isenbüttel und die Lärmbelästigung für Anwohner durch das Zugpfeifen waren in der letzten Ratssitzung des Jahres 2020 erneut Thema für die Lokalpolitiker.

Beraten werden sollte, welchen Weg die Gemeinde einschlägt, um die Verkehrssicherheit dort zu erhöhen. Zur Auswahl standen vier Lösungsvorschläge: ein Hecktor am Triftweg, eine Kombination aus einer Ampelregelung für den einspurigen Verkehr und einer technischen Sicherung des Bahnüberganges, der Abschluss des laufenden Planfeststellungsverfahrens für die Entlastungsstraße Försterkamp oder eine komplett neue Planung für eine der Entlastungsstraße bis zum Bornsiek.

Ziel: Wohngebiet Försterkamp soll entlastet werden

Der Sachverhalt in Kürze: Aktueller Status Quo ist, dass das Planfeststellungsverfahren für einen zweiten Ausgang zum Wohngebiet Försterkamp fast abgeschlossen ist. Ziel ist es, dass eine Straße vom Reuteranger zur Königsberger Straße geführt wird, damit die Liststraße und weitere Straßen im Wohngebiet Försterkamp entlastet und der technisch ungesicherte Bahnübergang Triftweg an seiner jetzigen Stelle dicht gemacht werden kann. Unklar ist aber noch, ob der jetzige Bahnübergang überhaupt an den Reuteranger verlegt werden kann oder ob ein komplett neuer gebaut werden muss. Bei letzterem wäre es nicht möglich, den Bahnübergang höhengleich anzulegen. Die Deutsche Bahn hat laut Verwaltung noch keine abschließende Entscheidung getroffen.

Dabei können es die Anwohner des Triftweges kaum erwarten, dass sich endlich etwas tut. Seit etlichen Jahren sehnen sie sich nach Ruhe. Weil der Bahnübergang unbeschrankt ist, müssen Zugführer mit einem lautstarken Signal das Eintreffen des Zuges ankündigen. Mit dem neuen Stundentakt haben sich Züge der Regionalbahn verdoppelt – und damit steigt auch die Lärmbelästigung für die Anwohner. Vor allem nachts plage die Anwohner der Lärm, wie Hans-Jürgen Bach von der Bürgerinitiative BI Zugpfeifen in einem Schreiben an die Fraktionen vor der Ratssitzung noch einmal deutlich machte.

Der neue Bahnübergang am Reuteranger wäre entweder technisch gesichert oder Fahrzeuge würden die Bahnstrecke mittels einer Brücke überqueren, sodass das Zugpfeifen am Triftweg ein Ende hätte.

Alternativlösung wäre wohl in ein bis zwei Jahren realisierbar

Laut Verwaltung würde sich der Bau dieser Querungsmöglichkeiten aber Jahre hinziehen. Deshalb fordert die Bürgerinitiative gegen das Zugpfeifen die Gemeinde auf, eine Hecktorlösung am Bahnübergang Triftweg anzustreben. Damit dürfte der Übergang nur noch von wenigen Nutzern passiert werden – zum Beispiel von Großfahrzeugen zur Erntezeit.

Umgesetzt werden könnte diese Lösung in ein bis zwei Jahren, wäre also relativ schnell realisierbar. Sie würde aber bedeuten, dass die Bahnquerung am Reuteranger allein von der Gemeinde als Straßenbaulastträger und Veranlasser selbst finanziert werden müsste.

Rat hat nun über Varianten zu entscheiden

Der Rat hatte nun die Aufgabe, über vier Varianten zu entscheiden. Andreas Rösler warb im Namen der CDU für die Kombination aus Ampel- und Signalanlage. Henning Müller (CDU): „Die Landwirtschaft lehnt die Hektorlösung ab, aber mit der Ampellösung können wir gut leben.“ Auch mit Blick auf den Haushalt sei das die bessere, weil kostengünstigere Alternative. „Die Entlastungsstraße wird Millionen kosten. Können wir uns die überhaupt noch leisten?“ Gemeindedirektor Klaus Rautenbach gab zu bedenken, dass das vier bis fünf Jahre dauern könne. „Wir wissen, dass die Kombi-Lösung sehr unsicher ist.“ Er warb dafür, das bereits laufende Planfeststellungsverfahren weiter zum Abschluss zu bringen.

Das sahen auch die Grünen und die SPD so. Elisabeth Krull von der IWG warb zwar ebenfalls dafür, die jetzige Planung für die Entlastungsstraße zum Reuteranger zu Ende zu führen und die Gespräche mit der Bahn zu verschärfen. Sollte die Bahn aber zu dem Schluss kommen, dass ein höhengleicher Bahnübergang nicht funktioniert und eine Brücke her muss, soll die Entlastungsstraße zum Bornsiek angepeilt und das Hecktor als vorübergehende Lösung umgesetzt werden. Bei sieben Ja- und zehn Gegenstimmen wurde der Antrag der CDU auf die Kombi-Lösung abgelehnt. Auch die IWG fand keine Mehrheit. Schließlich einigte man sich auf den Antrag der Grünen: Das Planfeststellungsverfahren wird beendet. Sollte ein Brückenneubau zur Querung der Bahn notwendig sein, soll ein erneuter Beschluss in den Gremien gefasst werden.

Für die BI ist das ein unbefriedigendes Ergebnis. „Mit jedem Tag wird’s teurer und komplizierter“, war aus den Zuhörerreihen zu vernehmen. Denn es geht wieder Zeit ins Land, in der die Anwohner das Zugpfeifen tagein, tagaus ertragen müssen. „Man hat sich auf das „Abwarten“ verständigt und niemand hat gemerkt, dass die unterschiedlichen Positionen zu keiner Lösung für die schutzbefohlenen Anwohner geführt haben. (….) Aber die gestiegene Belastung und das erhöhte Sicherheitsrisiko für die Anwohner ist permanent da - Tag und Nacht - 365 Tage im Jahr - in gesundheitsschädlicher Form, schlafraubend und zwar pausenlos!

Hans-Jürgen Bach findet klare Worte und fordert eine Ratssondersitzung „und entscheiden um, bevor wir als BI zu einer gerichtlichen Entscheidung genötigt werden, um den oben genannten Schaden am Menschen abzuwenden.“

Außerdem auf der Tagesordnung: Der Rat gewährt der Tankumsee Betriebsgesellschaft als einer von drei Anteilseignern eine Ausfallbürgschaft, das Unternehmen nimmt nun einen Kredit bei der Bank auf. Ursprünglich hatte das Unternehmen, das dringend liquide Mittel benötigt, die Gemeinde, Samtgemeinde und den Kreis jeweils anteilig um einen Kredit gebeten, der in Summe 400.000 Euro beträgt. Doch zwischenzeitlich machte die Bank ein Angebot: Sie gibt das Geld, wenn die drei Gesellschafter zur Absicherung eine Bürgschaft über 80 Prozent des Kreditvolumens übernehmen. Die Höhe der Bürgschaft für Isenbüttel liegt – gemessen an seinem Anteil von 7,4 Prozent – bei fast 24.000 Euro. Auch der Kreis und die Samtgemeinde hatten diesem Deal zugestimt.

Haushaltsdebatte nimmt längere Diskussionen ein

Auch der Haushalt nahm längere Diskussionen ein. Die Corona-Krise machte sich in einem deutlichen Rückgang der Gewerbe- und Einkommenssteuer bemerkbar. 2,6 Millionen Euro sind der Gemeinde verloren gegangen, 1,6 Millionen hat das Land als Kompensationszahlung derweil beigesteuert.

Von dem Überschuss, den der Landkreis im Jahr 2020 in Höhe von 6,5 Millionen Euro erwirtschaftet hat, sollen die Gemeinden profitieren. Zwei Millionen gingen noch in 2020 an die Kommunen, auf die Gemeinde Isenbüttel entfielen damit 71.000 Euro. Zusätzlich wird die Kreisumlage 2021 von 84 auf 82 Millionen Euro gesenkt, sodass Isenbüttel weniger an den Kreis abführen muss.

Wortwörtlich ausgezahlt hat sich die Entscheidung von 2019, als die Grund- und Gewerbesteuer in Isenbüttel angehoben wurde. „Sonst wäre das Minus noch höher gewesen“, so Gemeindedirektor Klaus Rautenbach. Er machte keinen Hehl daraus, dass freiwillige Ausgabeposten künftig auf den Prüfstand gestellt werden müssen. So koste allein das Laubeinsammeln 20.000 Euro pro Jahr. In 2021 erhalten die Vereine Zuschüsse in Höhe von 86.000 Euro, für den MTV gibt’s nochmal 13.000 Euro für den Sportplatz.

Dr. Ralf May (SPD) fand: „Der Haushalt ist schon ambitioniert, er ist aber auch ein Signal an die Vereine: Wir wollen hier weitermachen. Die Gemeinde hat in der Vergangenheit gut gewirtschaftet.“

Andreas Rösler (CDU) missfiel das 6,5-Millionen-Euro-Minus im Finanzhaushalt. Bürgermeisterin Tanja Caesar warb zudem dafür, sicherheitshalber 20.000 Euro im Haushalt für Corona- oder anderweitige Pandemiemaßnahmen einzustellen. Damit könnten Masken gekauft oder Technik angeschafft werden, um online Sitzungen abzuhalten und auch interessierte Bürger als Zuhörer mit einzubinden. Detlef Lehner (SPD) fand zwar zunächst, dass diese Punkte weder Sache der Kommunen, sondern der Bund und Länder seien und damit auch von ihnen bezahlt werden müssten, stimmte letztlich aber doch genau wie der Rest der Ratsmitglieder zu. Die konkreten Anschaffungen sollen zu eine späteren Zeitpunkt definiert werden.