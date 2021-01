Gifhorner Polizei sucht zwei rasende Quadfahrer

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte zu einem illegalen Quadrennen am vergangenen Sonntag in einem Waldstück nördlich von Gifhorn. Ein unbekannter Autofahrer hat zudem eine Bahnschranke nördlich von Meine beschädigt. Das teilt Polizeisprecher Thomas Reuter mit.

Im sogenannten Ringelaher Forst in der Gemarkung Wagenhoff seien zwei bislang unbekannte Quadfahrer mit ihren geländegängigen Fahrzeugen mit hoher Geschwindigkeit durch Wald und Flur gerast und hätten dabei mehrfach Fußgänger, Radfahrer sowie begleitende Kinder und Hunde gefährdet.

Quadfahrer sollen farblich auffällige Helme getragen haben

Die beiden rücksichtslosen Fahrer sollen auffällige Motorradhelme in Neonrot und Neongrün getragen haben. Sie sollen zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr im Ringelah unterwegs gewesen sein. Zeugen und mögliche Geschädigte, die Hinweise zu den Verkehrsrowdys geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn zu melden: Telefon (05371) 9800.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte wohl am vergangenen Wochenende eine Schranke am Bahnübergang über die Bundesstraße 4 nördlich von Meine, so Reuter weiter. Die Frau oder der Mann am Steuer fuhr vermutlich am Freitag zwischen 23 Uhr und Mitternacht mit seinem Wagen gegen die Bahnschranke, die dabei derart beschädigt wurde, dass sie anschließend nicht mehr funktionstüchtig war.

Autofahrer wollte wohl die geschlossene B4-Schranke umfahren

Die Schadenshöhe beträgt laut Polizeiangaben mehr als 1000 Euro. Vermutlich sei der Verursacher aus Richtung Rötgesbüttel gekommen und dürfte versucht haben, die geschlossene Schranke zu umfahren. Sachdienliche Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei in Meine unter der Telefonnummer (05304) 91230 entgegen.