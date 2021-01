Queer und gemobbt? Grüne laden zu Lesung und Diskussion ein

Der Kreisverband Gifhorn von Bündnis 90 / Die Grünen lädt zu einer Online-Lesung des Autors Pat Müller - besser bekannt als Patjabbers - und anschließender Diskussion am 4. Februar um 19.30 Uhr ein. Mit dabei sind Dominik Ruder & Lean Käseberg, die das Projektteam zur Gründung des Queeren Netzwerks Gifhorn leiten, sowie Nieke Reinsch von der Grünen Jugend.

Pat Müller wird aus seinem Buch „Vielleicht liebst du mich übermorgen“ lesen. Die anschließende Diskussion „soll sich um die Themen Mobbing, Outing und notwendige Angebote für junge Menschen drehen“, sagt die Grünen-Landtagsabgeordnete Imke Byl, di findet, dass das Angebot für queere Menschen kreisweit deutlich ausgebaut werden müsse. Deshalb sind auch Mitglieder des noch in Gründung befindlichen Queeren Netzwerks Gifhorn für Gespräche eingeladen. Auch in der Literatur seien queere Geschichten noch deutlich unterrepräsentiert, ergänzt Henrik Werner, Sprecher des Grünen-Kreisverbands.

Roman über bewegte Jugend

„Der Autor erzählt in seinem autobiographischen Roman über seine bewegte Jugend. Neben seiner toxischen Beziehung zu einem Mann, die ihn letztlich in eine Essstörung getrieben hat, erzählt er von den Themen Outing und Mobbing. Das Mobbing an seiner Schule führte über psychische bis hin zu körperlicher Gewalt und das alles nur, weil er übergewichtig war und sich als schwul outete“, heißt es in der Presseankündigung weiter.

Teilnehmer der Lesung sind eingeladen, über Mobbing-Erfahrungen sprechen und die folgenden Fragen diskutieren: Welche Rolle spielen die sozialen Medien? Wie ist die Situation an Schulen heutzutage und was kann gegen Mobbing getan werden? Welche Angebote muss es - auch vor Ort - geben, damit junge Menschen merken, dass sie nicht allein sind und sich austauschen können? Und wie können wir gerade jungen Menschen vermitteln, dass es vollkommen okay ist, nicht dem heteronormativen Mehrheitsbild zu entsprechen?

Mehr geschützte Räume schaffen

Welche Angebote es gibt und wo noch Luft nach oben im Landkreis Gifhorn ist, werden die Leiter des neu zu gründenden Netzwerks berichten. „Gerade in kleineren Städten wie Gifhorn und Wittingen, oder auch auf dem Dorf, müssen junge Menschen sich mit anderen austauschen können, die ähnliche Themen beschäftigen. Wir müssen geschützte Räume, Gemeinschaften, Anlaufstellen, Angebote und die Sichtbarkeit fördern sowie über unterschiedliche Lebensmodelle und Identitäten aufklären. Alle sollen so leben können, wie sie möchten, ohne sich dabei alleine, ausgegrenzt oder andersartig zu fühlen", sagt Werner, der die Veranstaltung zusammen mit Imke Byl moderieren wird.

