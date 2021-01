Schwülperaner fürchten Bauhof in Wohngebiet

Die Anwohner der idyllischen Schwülperaner Siedlung „Meerwiesen“ machen sich Sorgen. Baut ihnen ausgerechnet die Gemeinde einen Bauhof mit lauten Arbeitsfahrzeugen und offenem Waschplatz zwischen die Gärten? Der ehemalige CDU-Bürgervertreter Winfried Kurth schlägt namens vieler Nachbarn Alarm. Zuletzt hatte es in Schwülper immer wieder Bürgerproteste gegeben. Nachbarn der VW-Vorstandsvilla fürchten hohe Wohnblocks hinter ihren Einfamilienhäusern. In Walle rückt ein Mehrfamilienhaus an Doppelhäuser im Baugebiet Berg II heran. In Groß Schwülper füllen Renditeobjekte mit maximal ausgereizten Bauhöhen gefühlt jede entstehende Baulücke im einst ländlich geprägten Dorfkern.

Eine Werkhalle zwischen schmucken Wohnhäusern – ernsthaft?

Jetzt also eine Werkhalle zwischen schmucken Wohnhäusern? Bürgermeister Uwe-Peter Lestin wiegelt ab. Der Bauhof bleibe im einstigen Feuerwehrhaus an der Schlossstraße. Auch Verwaltungsleiterin Cosima Francois beteuert, dass hinter dem Rathaus-Neubau lediglich eine Lagerhalle entstehen solle, weil es mittlerweile selbst an der alten Feuerwehr zu eng werde.

Kurth hatte sich an Plänen gestoßen, die Mitte Januar im kurzfristig corona-bedingt abgesagten Finanzausschuss hatten beraten werden sollen. Demnach hätten sich die Gesamtkosten von 100.000 auf 170.000 Euro erhöht. Für: Sektionaltore, Waschplatz mit Ölabscheider, Gründach und, Achtung, eine Zufahrt über die Meerwiesen mit elektrischem Tor. Sollten ernsthaft die Baufahrzeuge der 8000-Einwohner-Gemeinde durch das verkehrsberuhigte Wohngebiet rumpeln, wo Familien mit kleinen Kindern ihren Rückzugsort haben?

Die Nachbarn hätten lieber Einfamilienhäuser auf dem Filetgrundstück.

Aus Sicht der Anwohner ist die Liegenschaft ohnehin viel zu schade für gewerbliche Nutzung. Ein Bauhof gehöre an den Ortsrand oder in ein Gewerbegebiet. Das Filetgrundstück solle für Wohnbebauung angeboten werden. Nötig sei eine bürgerfreundliche Lösung. Aus Sicht der Gemeinde ist das Projekt allerdings keineswegs bürgerunfreundlich. Wenn die Halle 2021 bestellt und im hinteren Teil des Grundstücks des entstehenden Rathauses aufgestellt werde, gehe es hauptsächlich um Lagerraum, so Lestin. Zwar gebe es eine Zufahrt via Meerwiesen, die Hauptzufahrt werde aber eindeutig über die Schlossstraße geführt am Rathaus vorbei nach hinten. „An meinem Dienstzimmer vorbei“, versichert Lestin. In der Tat erstreckt sich das gesamte innerdörfliche Areal am Schützenheim von der Schlossstraße bis zu den Meerwiesen. Bislang ist dort einfach Grünland, inzwischen teilweise gerodet.

Ein neuer Fußweg verkürzt die Wege im Dorf zur Schule und zum Einkaufen.

Verwaltungschefin Francois zufolge zähle das Gelände damit baurechtlich zum dörflichen Mischgebiet der Schlossstraße, die Parzelle sei gar teilweise unbeplant. Doch unabhängig davon hätten die Meerwiesen-Anlieger nichts zu befürchten. Ein Waschplatz mit Ölabscheider werde am Feuerwehrhaus angesiedelt, „wo die Schlepper stationiert sind“.

Die neue Halle werde umzäunt. Die Gemeinde werde eigens einen Fußweg über das Grundstück anlegen, damit Anwohner und Schüler eine Direktverbindung ohne Bogen via Poststraße bekämen. Rund um die Halle werde eine größere Pflasterfläche angelegt. Die Mitarbeiter könnten zwar von beiden Seiten zur Halle gelangen. Doch Richtung Meerwiesen solle die Route nur führen, wenn dort ohnehin etwas zu tun sei. Die Bürger werden es im Auge behalten.