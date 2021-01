Calberlah kommt finanziell gelassen durchs Corona-Jahr

Im laufenden Haushaltsplan bleibt noch Luft in der Rücklage, um den nächsten Fehlbetrag auszugleichen. Zudem stehen etliche Gebäudesanierungen an.

Die Gemeinde Calberlah kommt aus dem ersten Corona-Jahr mit einem blauen Auge davon – was daran liegt, dass es kaum Steuerverluste aus kränkelnden Betrieben gibt. Das wurde während der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstag deutlich, der die Punkte des nächsten Haushaltsplans durchging.

Im Ergebnis habe die Gemeinde 2020 mit einem Fehlbetrag von 97.600 Euro abgeschlossen, rechnete Karin Betker von der Samtgemeinde-Kämmerei vor. Angesichts der Tatsache, dass die Calberlaher mit rund einer halben Million gerechnet hatten, könne man zufrieden sein. Allerdings hatte Kurzarbeit auch in Calberlah für ein Minus von 300.000 Euro bei den Einkommenssteuereinnahmen verursacht. Doch den eingangs erwähnten Fehlbetrag kann die Gemeinde locker aus der noch rund 3,27 Millionen Euro großen Rücklage decken. Darüber hinaus hat sie auch noch 2,36 Millionen Euro liquide Mittel. Die Gemeinde ist komplett schuldenfrei. „Wir haben gut gehaushaltet, stehen gut da“, fand Bürgermeister Thomas Goltermann (SPD).

1,82 Millionen Euro für Investitionen geplant

Somit kann die Politik wohl auch entspannt auf das Haushaltsjahr 2021 blicken, auch wenn der jetzt bereits kalkulierte Fehlbetrag bei 945.000 Euro liegt. Die Einnahmen aus Einkommenssteuern würden vermutlich noch einmal zusätzlich sinken, so Betker. Auch sonstige Steuern. Aber danach rechne man mit einem Aufstieg.

Für Investitionen sind im laufenden Jahr etwas mehr als 1,82 Millionen Euro eingeplant. Allerdings sei in dieser Summe ein Brocken von rund 400.000 Euro für den Umbau der Bushaltestellen enthalten, so Goltermann, was größtenteils gefördert werde – „davon bleiben nur 85.000 Euro bei uns hängen“. Ansonsten sind Ausgaben unter anderem für Spielplatzsanierungen geplant (300.000 Euro), für Gemeindestraßen- und Fußwegsanierungen (60.000 und 300.000), Grunderwerb zum Tausch gegen Fläche für Naturschutz (84.000), Sanierungen von Mietwohnungen (62.000) plus Giebelsanierung (23.000), Sanierung des Hopfenspeicher-Gebäudes (93.750) und der Alten Schule Allerbüttel (21.800), für Pflasterung am Denkmalplatz (35.000), eine Bike-Bahn (8000) und für eigene Gemeinde-Homepage (2000). Darüber hinaus sind die Mittel für eineinhalb weitere Stellen in der Verwaltung angelegt.

Der Ausschuss stimmte mit drei Ja-, einer Gegenstimme und einer Enthaltung für den Haushaltsplan.