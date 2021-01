Homeoffice stößt im Kreis Gifhorn an seine Grenzen

Der Bund verlangt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mehr Homeoffice von Arbeitgebern und Angestellten– wo es möglich ist. Aber ist das im Kreis Gifhorn überhaupt der Fall, wo das Glasfasernetz noch auf sich warten lässt? Die Probleme sind hier vielfältig.

Karsten Labes aus Calberlah ist verzweifelt: Für seinen Job in Wolfsburg soll er sich mit Chef und Kollegen per Videokonferenz absprechen und Dokumente präsentieren. Gleichzeitig will sich die Tochter über dieselbe Leitung im virtuellen Klassenraum einwählen. Das Resultat sind Klötzchenbilder auf den Bildschirmen. Der Vater: „Ich komme abgehackt rüber“, niemand verstehe seine Worte.

Improvisation ist gefragt: „Ich muss mich teilweise parallel mit Rechner und Firmen-Handy einwählen, um auf dem Bildschirm etwas präsentieren und per Handy etwas erzählen zu können.“ Der studierende Sohn bleibt schon lieber fern in der Studentenbude in Hamburg, allein um Vorlesungen online zu verfolgen.

Internet in vielen Haushalten im Landkreis zu langsam

Tausende Haushalte wie Labes’ befinden sich im Kreis Gifhorn in so genannten Weißen Flecken des Internets mit Datengeschwindigkeiten von unter 30 Mbit/sek – Labes kommen sogar auf nur 5,6 Mbit/sek.

Wie kommen Gifhorner Institutionen und Unternehmen zurecht? Von den derzeit 298 Bediensteten des Finanzamts haben zum Beispiel 45 technisch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, teilt Vorsteherin Barabara Sumpf mit. Das sind rund 15 Prozent. „Die Arbeitsergebnisse sind sehr erfreulich.“ Eine weitere Verlagerung in Privathäuser sei „grundsätzlich wünschenswert“, sie sei seit März auch moderat erfolgt, „aber im Finanzamt derzeit aus technischen, datenschutzrechtlichen und Gründen der Arbeitsorganisation nicht kurzfristig umsetzbar.“ Dagegen sprächen auch einige „Medienbrüche“, sprich: „In einigen Bereichen werden die Arbeiten über bundesweit einheitliche Verfahren noch nicht digital bereitgestellt.“ In Zukunft sollen aber immer mehr Bedienstete mit Laptops ausgestattet werden.

Nur sehr wenige Mitarbeiter der Ingenieurgesellschaft an stationären Arbeitsorten

Besser sieht die Quote bei der Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV) aus: „Unser Geschäftsmodell – die Entwicklung technischer Lösungen – hat den großen Vorteil, dass nahezu alle IAVler ohne nennenswerte Einschränkungen von zuhause aus mobil arbeitsfähig sind“, antwortet Uwe Horn auf Rundschau-Nachfrage, Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor. „Unsere Kolleginnen und Kollegen wissen um den Ernst der Lage, erhalten regelmäßige Updates unseres CoViD-19-Arbeitsstabs und halten sich gewissenhaft an unsere Richtlinien“ – auch wenn der persönliche Kontakt auf der Strecke bleibe und vielen fehle.

Nur ein sehr geringer Anteil der Beschäftigten arbeite an stationären Prüfständen, Prüfzentren und Crash-Anlagen – das habe sich seit dem ersten Lockdown nicht geändert. Für Verdachtsfälle verfüge die IAV aber auch über eigene Corona-Schnelltestgeräte.

Ähnlich sieht es bei Bertrandt in Tappenbeck aus: „Seit Mitte März 2020 ist die Anwesenheit der Mitarbeiter vor Ort deutlich reduziert“, sagt Pressesprecherin Julia Nonnenmacher. „Über 7000 aus dem ganzen Konzern können mobil arbeiten.“ Also etwas mehr als die Hälfte. Von den rund 13.500 Mitarbeitern weltweit sind etwa 2500 in Tappenbeck stationiert. Heimarbeit sei schon lange vor Corona etabliert gewesen, seit 2018. Somit gebe es wenig Probleme. Zurzeit werde sie auch mehr genutzt als in der ersten Welle. Nur in den Werkstätten müsse direkt am Produkt gearbeitet werden. „In diesen Bereichen werden die vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln streng überprüft.“