Tiddische. So soll ein Teil zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen werden. Jeder Haushalt bekommt einmalig drei Masken.

Corona: Gemeinde Tiddische verteilt FFP2-Masken an Einwohner

Medizinische Masken sind seit kurzem in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Aus diesem Grund hat die Gemeinde Tiddische für ihre Einwohner rund 1800 zertifizierte FFP2-Masken bestellt. An jeden Haushalt der Gemeinde sollen so drei Masken einmalig und kostenfrei verteilt werden. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor.

Ein kleiner Beitrag zum Infektionsschutz

„Wir hoffen auf diese Weise einen kleinen Teil zur Bekämpfung der Pandemie beziehungsweise zum Infektionsschutz beitragen zu können und dass wir bald wieder gemeinsam unseren Alltag unbeschwert genießen können“, so Bürgermeister Wieland Bartels. Wer sich bereits selbst versorgt und Masken übrig hat, möge Sie an Familie oder Bekannte weitergeben, heißt es in der Mitteilung abschließend.

red