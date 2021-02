46 Jahre alter Hausbewohner löscht und verletzt sich bei Brand

Glutreste entzündeten am Samstagvormittag einen Biotonnen-Brand in Volkse. Der 46 Jahre alte Hausbesitzer musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Sirenengeheul schreckte am Samstagvormittag um 10:43 Uhr die Anwohner von Hillerse, Leiferde und Dalldorf hoch. Gemeldet war ein Brand in oder an einem Haus im Eickenröder Weg 35 in Volkse. Bei der Alarmierung war noch nicht klar, ob sich Menschen in dem Gebäude befanden und damit in Gefahr waren. Als erstes traf die Freiwillige Feuerwehr Dalldorf ein, kurz danach die Hillerser und Leiferder Wehren sowie der Einsatzleitwagen aus Ahnsen.

Feuerwehr suchte nach Glutnestern unter der Hausfassade

Ortsbrandmeister Niko von Köckritz aus Hillerse übernahm die Einsatzleitung. „Im Garagen- und Carportbereich war es zum Brand einer Biomülltonne gekommen“, so der Einsatzleiter. Die Flammen seien schnell auf die angrenzende Verkleidung des Wohnhauses übergegriffen. „Der Anwohner konnte das Feuer bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ablöschen.“ Die Feuerwehr übernahm dann die Nachsuche nach Glutnestern und musste dafür auch eine Zwischendecke öffnen. Dabei musste ein Trupp unter Atemschutz vorgehen.

Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhaus gebracht

Der 46-jährige Bewohner des Hauses erlitt bei seinem Löscheinsatz Verletzungen, er wurde vom Team eines Rettungswagens betreut und kam mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Gifhorner Klinikum. Darüber hinaus war auch ein Rettungswagen der Schnellen Einsatz Gruppe (SEG) des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. Rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren waren zu dem Einsatz ausgerückt. Nach Polizeiangaben hatte der Bewohner am Morgen einen Ascheeimer in die Mülltonne entleert, noch nicht erkaltete Glut habe dann wohl zu dem Brand geführt. red