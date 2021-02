Stadt Gifhorn investiert zehn Millionen Euro in die Schulen

Die Stadt investiert massiv in den Schulausbau. Der Schwerpunkt der städtischen Investitionen liege in diesem Jahr auf den Schulen: zehn Millionen Euro des insgesamt 19,5 Millionen Euro umfassenden Investitionsetats im Haushaltsentwurf 2021 entfallen laut Mitteilung auf die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Damit trage die Stadt dem dringend benötigten zusätzlichen Raumbedarf an den Schulen und Kindertagesstätten Rechnung und forciere die Modernisierung der Bildungseinrichtungen.

Bessere Lernbedingungen haben „oberste Priorität“

„Die Lernbedingungen der Schüler zu verbessern, hat für mich oberste Priorität“, wird Bürgermeister Matthias Nerlich zitiert. „Wir können diese Investition in die Zukunft unserer Kinder nicht hinausschieben, auch wenn Corona uns in diesem Jahr ein Haushaltsdefizit von zirka 5,1 Millionen Euro bescheren wird. Aber wir geben das Geld ja nicht einfach so aus, sondern schaffen langfristig Werte.“

Eine der Grundschulen, die besonders profitiert, ist die Michael-Ende Schule. Nach dem Abbau der Spielgeräte und Gerätehäuser starten, sobald das Wetter es zulässt, die Rohbauarbeiten sowie Arbeiten zur Verlegung der Schmutzwasserleitung. Die Schule erhält einen Neubau für den Ganztagsbereich mit Mensa sowie einen Anbau mit vier allgemeinen Unterrichtsräumen, so die Stadt. Zudem gebe es Umbauten im Bestandsgebäude. Analog zum Anbau an der Adam-Riese-Schule werde auch an der Michael-Ende-Schule ein Ganztagsbereich mit Mensa in vergleichbarer Größe angebaut. Da die Schule auf die höchstzulässige Klassenanzahl (vierzügig) erweitert werde und auch die technische Ausstattung verändert werde, seien einige Umstrukturierungen notwendig. So müsse zum Beispiel das Lehrerzimmer erweitert werden. Insgesamt seien die genannten Baumaßnahmen mit 8,2 Millionen Euro veranschlagt.

Glasdach über Atrium der FvSS seit Jahren undicht

Für die Sanierung der Freiherr-vom-Stein-Schule (FvSS) sehe der städtische Haushalt 2021 eine Million Euro vor. Rund sieben Millionen Euro soll die gesamte Sanierung der Schule kosten. Beim Gebäude stünden umfassende Sanierungsmaßnahmen einzelner Bereiche an. Aus Synergiegründen seien diese in eine große Maßnahme zusammengefasst. So sei das große Glasdach über dem Atrium bereits seit Jahren undicht und müsse ersetzt werden. Ebenso müsse die Elektroanlage im gesamten Gebäude ersetzt werden, unter anderem, um regelkonforme Anschlussmöglichkeiten für die Schul-IT zu schaffen. Weiterhin werde ein Sonnenschutz eingebaut, die Unterrichtsräume modernisiert, der Brandschutz angepasst, die Akustik verbessert, die Heizungstechnik erneuert und gemalert.

Für den Neubau der Mensa Adam-Riese-Schule seien in diesem Jahr 500 000 Euro vorgesehen, bei Gesamtkosten in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Die Maßnahme laufe bereits seit Herbst 2020.

Sportpark Flutmulde: Gesamtinvestition liegt bei 5,8 Millionen Euro

Für den Neubau der Krippe und der Mensa der Wilhelm-Busch-Schule sind laut Stadt 500 000 Euro eingeplant, die Gesamtkosten belaufen sich auf zirka fünf Millionen Euro. Die Maßnahme habe 2019 begonnen. Die Sanierung des Sportparks Flutmulde, begonnen im Sommer 2020, beanspruche 2021 zwei Millionen Euro, bei einer Gesamtinvestitionssumme von 5,8 Millionen Euro.

red